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Владимир Познер о Путине, выборах в России, деле Скрипаля и расширении НАТО на Восток

Марина Сиунова/ Русский TVNET
Фото: SCANPIX/TASS

«Прошел год и опять я здесь. Какая-то неодолимая сила тянет меня в Ригу», - приветствовал рижан Владимир Познер, поделившись опасением, что его программу «в Латвии смотрят тайно, под одеялом». Свое выступление перед рижской публикой Познер начал с экскурса в историю холодной войны и долго рассуждал о том, к каким печальным последствиям привело расширения НАТО на Восток. Коснулся и других актуальных тем: выборов президента России, реакции Британии на отравление Скрипаля, перспектив Трампа.

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О новом витке холодной войны
2

О расширению НАТО и обещании Горбачеву «ни дюйма на Восток»
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О ситуации на Украине
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О том, как из Путина сделали монстра на Западе
5

О выборах президента России
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О реакции Великобритании на отравление Скрипаля
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О перспективах Дональда Трампа
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О спорте и политике
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О цензуре на Первом канале, Дуде и рэп-батле со Шнуром
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