Владимир Познер о Путине, выборах в России, деле Скрипаля и расширении НАТО на Восток

«Прошел год и опять я здесь. Какая-то неодолимая сила тянет меня в Ригу», - приветствовал рижан Владимир Познер, поделившись опасением, что его программу «в Латвии смотрят тайно, под одеялом». Свое выступление перед рижской публикой Познер начал с экскурса в историю холодной войны и долго рассуждал о том, к каким печальным последствиям привело расширения НАТО на Восток. Коснулся и других актуальных тем: выборов президента России, реакции Британии на отравление Скрипаля, перспектив Трампа.