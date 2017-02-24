Парень на BMW убегал от полиции, разбил светофор и врезался в стену

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В ночь на 21 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции во время патрулирования заметили автомобиль марки BMW, который мчался по бульвару Калпака, находясь на полосе встречного движения.

Полицейские немедленно отправились в погоню. Водителя неоднократно призывали остановиться, но он продолжал выжимать газ. Уходя от погони молодой человек, невзирая на знак «Въезд запрещен», повернул на бульвар Бривибас, где проскочил несколько перекрестков на красный сигнал светофора, а на одном их них чуть не сбил пешехода.

К погоне подключились еще два автопатруля Рижской муниципальной полиции, которые пытались создать препятствие, но, маневрируя водитель ловко обошел ловушку. Вскоре он все-таки не справился с управлением и разнес светофор, а после врезался в стену жилого дома.

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В машине находились два молодых человека, которые во время аварии не пострадали. Их сразу же задержали. Вскоре прибыли сотрудники Государственной полиции, которые провели проверку на алкоголь – оказалось, что парни были абсолютно трезвые.

Кроме того, у 19-летнего гонщика не было водительских прав. Молодые люди переданы сотрудникам Госполиции для дальнейших процессуальных действий.


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