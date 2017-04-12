Пьяный водитель, убегая от полиции, врезался в бетонную стену

Днем 8 апреля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию об автомобиле Chrysler, который был припаркован на газоне. За рулем машины был замечен изрядно выпивший мужчина. О чем очевидец сразу же сообщил стражам порядка.

На момент приезда полиции машины уже не было в указанном месте. Но ее начали искать и вскоре обнаружили. Полицейские включили звуковые сигналы и велели незамедлительно остановиться, но водитель решил бежать.

Во время попытки уйти от полиции мужчина не справился с управлением и врезался в бетонную стену.

После чего мужчина открыл дверь и бросился бежать, но был задержан.

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На место вызвали сотрудников Государственной полиции, которые проверили водителя на алкоголь и обнаружили в его организме 2,36 промилле. Кроме того, проверка данных показала, что у него нет водительских прав. Госполиция продолжила работу на месте.

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