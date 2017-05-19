Взлом магазина в Болдерае: внутри полицейские обнаружили голую женщину

Глубокой ночью полицейские получили вызов в Болдераю, где произошел взлом магазина. Стражи порядка думали, что встретят преступников, однако вместо них там оказалась голая женщина, которая не смогла объяснить, зачем вломилась в магазин, сообщает Apollo со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Так, в ночь на четверг сотрудники муниципальной полиции Риги отправились в Болдераю на ул. Стурманю, где только что произошел взлом магазина. Так как полицейские прибыли на место в течение двух минут, они поняли, что есть возможность столкнуться с преступниками.

В магазине мужчинам не удалось никого встретить, а когда они вышли из помещений, то встретили того, кто их вызвал. Человек рассказал, что виновник - молодая женщина, которая ехала с ним в одном автобусе в Болдераю.

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В тот момент полицейские услышали голос, а затем заметили и виновницу происшествия.

Присмотревшись, стражи порядка увидели голую женщину, которая, обернувшись куском ткани, быстро приближалась к выходу.

Выяснив, что у женщины агрессивных помыслов нет, к ней подошли полицейские.

«Шла по дороге в Болдерае, я не знаю, что за затмение на меня нашло... Просто какой-то странный голос мной руководил. В этот момент какой-то псих начал ко мне приставать», - пояснила женщина.

У полицейских возникли подозрения, что ей необходима медицинская помочь, поэтому на место происшествия были вызваны медики.

Информация о произошедшем была передана Госполиции.