Взлом магазина в Болдерае: внутри полицейские обнаружили голую женщину

 

Фото: Муниципальная полиция

Глубокой ночью полицейские получили вызов в Болдераю, где произошел взлом магазина. Стражи порядка думали, что встретят преступников, однако вместо них там оказалась голая женщина, которая не смогла объяснить, зачем вломилась в магазин, сообщает Apollo со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Так, в ночь на четверг сотрудники муниципальной полиции Риги отправились в Болдераю на ул. Стурманю, где только что произошел взлом магазина. Так как полицейские прибыли на место в течение двух минут, они поняли, что есть возможность столкнуться с преступниками.

В магазине мужчинам не удалось никого встретить, а когда они вышли из помещений, то встретили того, кто их вызвал. Человек рассказал, что виновник - молодая женщина, которая ехала с ним в одном автобусе в Болдераю.

Реклама

В тот момент полицейские услышали голос, а затем заметили и виновницу происшествия.

Присмотревшись, стражи порядка увидели голую женщину, которая, обернувшись куском ткани, быстро приближалась к выходу.

Выяснив, что у женщины агрессивных помыслов нет, к ней подошли полицейские.

«Шла по дороге в Болдерае, я не знаю, что за затмение на меня нашло... Просто какой-то странный голос мной руководил. В этот момент какой-то псих начал ко мне приставать», - пояснила женщина.

У полицейских возникли подозрения, что ей необходима медицинская помочь, поэтому на место происшествия были вызваны медики.

Информация о произошедшем была передана Госполиции.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery Hi-Tech

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery

В Сингапуре построили автомат для продажи спортивных автомобилей Hi-Tech

В Сингапуре построили автомат для продажи спортивных автомобилей

Как сложилась судьба экс-солистки группы «Сливки» Карины Кокс Showbiz

Как сложилась судьба экс-солистки группы «Сливки» Карины Кокс

Двухлетний малыш поражает соцсети своими трюками с мячами Wo&Men

Двухлетний малыш поражает соцсети своими трюками с мячами

Врачи назвали тех, кому необходимы картошка и бананы Wo&Men

Врачи назвали тех, кому необходимы картошка и бананы

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
KLIENTU KONSULTANTU /-I
KLIENTU KONSULTANTU /-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 