В Саркандаугаве поймали грабителя, «обчистившего» 40 автомобилей

На прошлой неделе работники Государственной полиции задержали мужчину, который подозревается в ограблении 40 автомобилей в Саркандаугаве - сообщает представитель Государственной полиции Гита Гжибовска

Полицейские получили информацию о серии ограблений автомобилей в районе Саркандаугава за последний месяц. Все случаи объединяло несколько общих нюансов – грабитель проникал в чужие машины выбив окно и и забирал из транспортного средства все ценное (музыкальный проигрыватель, сумки, инструменты, велосипед и другие вещи).

Работники полиции выяснили, что с данными эпизодами может быть связан ранее судимый 1979 года рождения мужчина.

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После ряда оперативных мероприятий, во вторник, 16 мая, мужчина был задержан. Начат криминальный процесс.

Полиция подозревают, что число ограбленных машин может быть больше, поэтому просит отозваться людей, имеющих какую-либо информацию по телефону 67086000 или 110

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