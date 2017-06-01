Жительница Пурвциемса на лестничной клетке нашла оружие

 

Фото: Фото полиции

30 мая, около 16:30 к работникам Видземского управления Рижской муниципальной полиции обратилась встревоженная женщина, которая в подъезде многоквартирного дома нашла черную сумку.

Подняв сумку, женщина поняла, что в ней находится предмет, похожий на огнестрельное оружие. Женщина приняла решение не открывать сумку, а доставить ее в полицейский участок.

Стражи порядка дежурного отделения открыли сумку и обнаружили в ней заряженное оружие, которое, скорее всего, было газовым пистолетом.

В магазине пистолета находилось девять патронов.

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Женщина дала показания после чего на место событий были вызваны работники Госполиции, которым и было передано оружие.

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