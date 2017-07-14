В Слоке благодаря чуткости прохожей спасены двое маленьких детей

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

Возможно, благодаря чуткости прохожей от большого несчастья были спасены двое маленьких детей в Юрмале - брат и сестра. Женщина увидела двух малышей, гуляющих одних в районе станции «Слока», и вызвала полицию, которая доставила детей в кризисный центр. Их оставили на ночь не с матерью, а с другим человеком, и с утра они сами пошли на станцию, сообщает передача «Panorāma» Латвийского телевидения.

Мальчика и девочку, которые одни шли по ул. Артилерияс по направлению к станции, заметила прохожая. Она попыталась задержать детей и позвонила в полицию самоуправления.

«Женщина по имени Кристине позвонила нам, сказала, что заметила двух детей, которые одни. Действительно маленькие - 4 и 7 лет. Мальчик и девочка. Ничего рассказать о себе не могли», - сказал начальник полиции самоуправления Юрмалы Валдис Кивкусанс.

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Дети живут в социальном доме в Слоке и оказалось, что семья ранее уже попадала в поле зрения сиротского суда.

После осмотра места жительства детей было решено отправить их в кризисный центр.

Представитель полиции отметил, что это очень хороший пример, когда действия человека действительно спасли здоровье и, возможно, жизнь маленьких, неприсмотренных детей: «Спасибо! Призываю и других не оставаться равнодушными!»

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