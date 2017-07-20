В Вильнюсе будут судить латвийцев, пытавшихся незаконно провезти 700 тыс. евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Генеральная прокуратура Литвы передала Вильнюсскому окружному суду уголовное дело, в котором трое граждан Латвии обвиняются в незаконном провозе крупной суммы наличных.

Как сообщила прокуратура, 15 августа 2015 года сотрудники Криминальной службы Таможни задержали под Каунасом грузовик, водитель которого вез в Латвию почти 700 тыс. евро.

Водитель, гражданин Латвии А. Й., сообщил должностным лицам, что грузовик пуст, а сам он якобы просто возвращается домой в Латвию. Однако после детальной проверки грузовика Scania в кабине были обнаружены сотни тысяч евро различными купюрами.

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Деньги были упакованы в черные пластиковые мешки и спрятаны в разных местах кабины.

Обвинения в обмане таможне предъявлены организовавшему незаконную деятельность Г. Т., водителю грузовика и сопровождавшему это транспортное средство У. М. За это грозит денежный штраф или лишение свободы сроком до восьми лет.


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