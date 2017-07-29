Невероятное «похищение» человека средь бела дня в Елгаве: полиция все выяснила

 

Фото: скриншот видео

Государственная полиция проверила распространенный в интернете видеоролик из Елгавы, на котором видно, как одетые в черное мужчины похищают человека, но оказалось, что эта была инсценировка во время мальчишника.

Как сообщили в полиции, в пятницу некий пользователь социальных сетей, который стал очевидцем событий, разместил видеоматериал, как несколько человек в черном без опознавательных знаков и в масках вытаскивают из автомобиля мужчину и увозят его на микроавтобусе.

При проверке материала, не является ли это похищением человека, Земгальское региональное управление полиции еще в пятницу установило личность якобы потерпевшего. Полиция выяснила, что в этот день мужчина с друзьями отмечал мальчишник, поэтому похищение, вероятно, было не настоящим.

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Однако полиция намерена получить более полную информацию об этом случае, чтобы проанализировать, не усматривается ли в нем признаков правонарушения.


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