Бесчеловечное преступление в Бауске: убил, расчленил и оставил на балконе

Прокуратура передала в Бауский районный суд уголовное дело против молодого мужчины, который обвиняется в убийстве пожилой женщины и расчленении ее тела, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

Обвиняемый снимал комнату в квартире жертвы, а из комнаты, в которой жила сама пенсионерка, тайно воровал вещи - золотые кольца, кошелек, банковские карты, деньги и даже телевизор.

Обвиняемый, понимая, что женщина может обратиться в полицию, кухонным молотком несколько раз ударил хозяйку квартиры по голове. Когда, от полученных травм женщина скончалась, преступник продолжал ее бить и топтать.

После содеянного, желая спрятать следы убийства, обвиняемый расчленил тело женщины, сложил в полиэтиленовые пакеты и оставил на балконе.

Мужчине грозит пожизненное заключение.