В Краславе в квартире обнаружили пьяную мать с другом и мертвого младенца

31 октября сотрудники полиции участка Краслава после получения информации от медиков прибыли в квартиру, в которой был обнаружен умерший младенец. На месте событий были задержаны мать ребенка 1979 г.р. и ее знакомый 1991 г.р., находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства и причины смерти малыша, сообщает агентство ЛЕТА.

Назначены экспертизы, однако по первоначальной информации ничто не свидетельствует о том, что он мог умереть насильственной смертью.

Начат уголовный процесс по первой части 123 пункта Уголовного закона - убийство по невнимательности. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы или принудительные работы.

Более подробную информацию полиция не раскрывает в интересах следствия.