В подвале дома в Лиласте нашли труп; задержаны четверо подозреваемых

В прошлую субботу (11 ноября) Государственная полиция в подвале дома в Лиласте, по подозрению в убийстве и сокрытии тела, задержала четверых мужчин, сообщает полиция.

В ходе расследования было констатировано, что мужчина с братом гостил в частном доме у своих знакомых. В ходе «посиделок» компания из пяти человек употребляла алкоголь. Спустя некоторое время между собутыльниками вспыхнула ссора, в результате которой, мужчину 1965 г.р. зарезали. После содеянного преступники завернули труп в одеяло и бросили в подвал.

Тело обнаружила родственница одной из подозреваемых и вызвала полицию.

В субботу (11 ноября) в одном из частных домов в Лиласте сотрудники полиции задержали мужчину (1962 г.р.), брата убитого, и женщину (1948 г.р). А вечером того же дня, в Юрмале задержали еще одну женщину (1984 г.р.) и мужчину (1974 г.р).

Все четверо имеют судимости за причинение телесных повреждений, кражи и осквернение могил.