В Риге 18-летний парень вышел из больницы и пропал без вести

В январе в Риге пропал без вести Рудолф Нормундс Эглитис 1999 года рождения, сообщает Bezvests.lv.

11 января, в середине дня, Рудолф Нормундс вышел из больницы «Гайльэзерс», но до дома не доехал, и никаких вестей о себе до сих пор не подавал. Молодого человека могли видеть в Латгальском предместье Риги. По словам близких, при нем, возможно, был ноутбук серебристого цвета.

Особые приметы: рост выше 180 см, телосложения ближе к худощавому, волосы темные, на затылке собраны в хвост, на пальце татуировка — значок доллара.

Одежда: мог быть в черных джинсах, светлой фуфайке, черном жилете с разными нашивками. На ногах могли быть белые ботинки или черные кеды.

Всех, кто видел молодого человека или владеет какой-либо информацией о месте его нахождения, просьба звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv телефону 22084084.