На Булльупе спасен провалившийся под лед человек

Во вторник на Булльупе был спасен провалившийся под лед человек, сообщает агентство ЛЕТА.

В 20:35 Пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Бизрес в Риге. Сообщалось, что на льду Булльупе находится человек. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что он провалился под лед.

С помощью спасательной доски человека доставили на берег и передали медикам. В спасательной операции участвовали и сотрудники муниципальной полиции Риги.

Пожарно-спасательная службы призывает жителей не выходить на лед, так как образовавшийся на водоемах ледяной покров не всегда достаточно толстый, чтобы выдержать вес человека.