«Строитель Дайнис» обманул минимум 40 человек: деньги брал, работы не выполнял

Госполиция получила информацию от десятков пострадавших о мужчине, который в течение последних четырех лет предлагал различные строительные и ремонтные работы, получал аванс, после чего пропадал. В 2018 году криминальное управление Госполиции Рижского региона переняло все уголовные процессы, по ним продолжается досудебное следствие.

Подозреваемым в упомянутых уголовных процессах признан мужчина 1986 года рождения. Госполиция просит отозваться других возможных пострадавших, позвонив по номерам 67208238, 67208313 или 110, или же обратившись в ближайший участок полиции.

Всего было начато несколько десятков уголовных процессов по фактам мошенничества по отношению к физическим и юридическим лицам, которые в период с 2014 по 2017 годы совершило одно лицо, обещая строительные и ремонтные работы различного вида. После получения аванса лицо работы не выполняло.

Мужчина предлагал ремонт крыши, чистку дымоходов, замену окон, покраску фасадов домов и другие услуги. За это он просил аванс от 100 до 600 евро, а также деньги на оплату материала.

Нужно добавить, что при общении с потенциальным клиентом он выдавал себя за «Дайниса», однако это его ненастоящее имя. Почти все пострадавшие указали, что он выглядел очень уверенно и вызывал доверие, так как за обещанные работы брался незамедлительно. Однако, проработав день или два, он находил различные отговорки, чтобы больше не выполнять работы и не возвращаться к клиенту.

На данный момент установлено минимум 42 пострадавших лица, их материальные потери составляют по меньшей мере 63 127 евро.

Подозреваемым по нескольким уголовным процессам был признан мужчина 1986 года рождения. У него нет официальных доходов, а полученные деньги он использовал на личные нужды.

25 октября 2017 года по одному из процессов к подозреваемому применили меру пресечения - арест, однако 20 декабря 2017 года суд решил освободить мужчину и установить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Сейчас против мужчины начато более 30 уголовных процессов, продолжается досудебное следствие.