Упавший шкаф тяжело травмировал семилетнего мальчика

В четверг в Рижском регионе на семилетнего мальчика упал шкаф, в результате чего ребенок получит тяжелые травмы, сообщает агентство ЛЕТА.

Мальчик получил сотрясение мозга и ушибы некоторых частей тела. Кроме того, у медиков есть подозрения, что у ребенка сломан нос.

В Курземе в четверг на лыжной трассе пострадала 15-летняя девушка, которая упала, катаясь с горы, и сломала ногу. Ее доставили в больницу в Риге.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1272 вызщова, 170 из которыз были связаны с травмами.