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ВИДЕО: На Луцавсале спасли тонущую 8-летнюю девочку

Русский TVNET
Фото: Evija Trifanova / LETA

Среди белого дня спасатели Рижской муниципальной полиции, дежурившие на пляже Луцавсалы, услышали крики о помощи. Стражи порядка незамедлительно кинулись на помощь ребенку, который своими силами не мог выплыть к берегу, об этом рассказывает передача Degpunktā на канале LNT.

Девочка заплыла за буйки, а вернуться на берег у нее не получалось. Ребенок не умел плавать.

Спасатель вытащил ребенка на берег. Родители девочки, которые находились на берегу, не ожидали, что события будут развиваться таким образом. Спасенная девочка была передана им в руки и взрослым еще раз напомнили, что такой маленький ребенок не может один находиться в воде.

Спасатели рассказали, что к сожалению, на Луцавсале за последний месяц спасают уже третьего ребенка.

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