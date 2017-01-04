Мы в зеркале СМИ: что писали о Латвии европейские и мировые медиа?

Интересно ли нам, латвийцам, какой видится и представляется наша жизнь и наша страна со стороны? Мы внимательно и ревниво следим за тем, что пишут или вещают о Латвии российские СМИ. А что - другие? Задавшись этим вопросом, русский TVNET пошарил в интернете. И вот что обнаружилось…

В 2016 Латвия в мировых и европейских СМИ упоминалась достаточно часть. Но именно упоминалась и, как правило, только короткой строкой. Увы, в неизменном около-военном контексте. Ведь нараставшее весь год противостояния России и НАТО к балтийскому региону имеет отношение самое непосредственное.

ЧИТАЙ НА TVNET: Столтенберг не видит опасности от России для членов НАТО

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Начнется ли третья мировая война в Латвии или Эстонии, «крайними» и в НАТО и в Евросоюзе?

Кто первый начал новый этап наращивания вооружений в регионе? И будет ли НАТО защищать страны Балтии в случае их реального, а не гипотетического военного конфликта с Россией?

Старейшая газета Дании Berlingske пишет: «После украинского кризиса Балтийское море и прибалтийские государства стали важной частью большой политической игры между НАТО и Россией. И далее приводит мнения специалистов. В частности, Флемминг Сплидсбуель, старший научный сотрудник Датского института международных исследований, изучающий вопросы международной безопасности, говорит:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: СМИ Дании - газета Berlingske

«Отношения между Западом и Россией становятся хуже, но я не думаю, что это закончится военным конфликтом».

А ежедневная итальянская газета Il Giornale оценивает масштаб противостояния в 2016 году, подчеркивая, что

речь идет о самом крупном укреплении НАТО на границах с Россией со времен холодной войны.

Ведь постепенный вывод американской тяжелой техники, начатый после окончания холодной войны продолжался вплоть до 2013 года.

Читаем дословно: «Пентагон начал перебрасывать тяжелую технику в четыре точки в Европе, определенные как часть операции НАТО «Атлантический резерв», призванной «успокоить союзников при агрессии России». Союзники - это мы, Эстония, Латвия, Литва, Польша.

В декабрьской публикации издания речь идет о конкретных «точках» - в Бельгии, Германии и Нидерландах, но говорится и о следующих шагах по расширению военного присутствия НАТО в Европе:

«Более 6 тысяч американских солдат приедут в Европу в ближайшие четыре месяца.» Издание раскрывает подробности этих планов.

Английский батальон, в который с весны будут включены также и французские солдаты, разместится на бывшей советской военной базе в Эстонии уже весной. В Литву из Германии отправится формирование танков Leopard 2 и около тысячи солдат. А в Латвии уже в январе будет находиться батальон НАТО, под командованием канадцев, имеющий в составе военнослужащие не только из из Канады, но из Албании, Италии, Польши и Словении - всего около тысячи солдат.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Статьи зарубежной прессы по-русски

Польский общественно-политический еженедельник Polityka в репортаже журналиста Земовита Терека сразу берет быка за рога:

«Всем известно, что Третья мировая война начнется в Латвии: так говорят многие предсказатели. Я отправился проверить это на месте». Журналист вспоминает скандальный фильм «Би-би-си», спровоцировавший множество прогнозов, резких заявлений и протестов, ведь именно фильм вызвал интерес его СМИ к Латвии:

«BBC в своем квазидокументальном фильме «Третья мировая война: в командном пункте» позаботилось даже о том, чтобы нам не пришлось напрягать воображение: мы видим, как сепаратисты захватывают Латгалию вместе с ее столицей Даугавпилсом, убивая и унижая латышских и западных военных».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: сайт еженедельника Polityka

И далее краткое содержание фильма, который все желающие давным-давно могли посмотреть в интернете, убедившись, что это совсем не шедевр:

«Эти сценарии всегда похожи друг на друга: в Латгалии, русскоязычном восточном регионе Латвии, появляются российские агитаторы и подстрекают местных жителей к бунту против Риги. Дальше события разворачиваются по украинскому образцу: российские «зеленые человечки» вместе с локальными активистами захватывают здания в латгальских городах, блокируют транспортные магистрали— и вот готова Латгальская Народная Республика. НАТО в этих сценариях долго не может понять, как реагировать, ведь теоретически Россия на Латвию не напала: «зеленые человечки» одеты в форму, которую, как однажды отметил Владимир Путин, можно купить в любом «Военторге». Кажется, что приговор латышам уже вынесен. По крайней мере во многих западных изданиях, которые все чаще пишут том, что «Латвия станет следующей».

В Латгалии и в Риге польский репортер встречает многих своих коллег: журналиста Ансиса, который уже 10 лет служит в Национальной гвардии (судя по контексту — имеется в виду всего лишь латвийская Земессардзе). А также журналисток Ингу и Марину, краславского бизнесмена Валерия и хипстера Яниса, который трудится в Макдональдса, который предпочитает говорить не по русски, которым хорошо владеет, а по-английски… Выслушивает мнения многих других интересных ему людей.

Узнает о многих проблемах и настроениях, которыми люди в Латвии реально живут. О молодежи, уезжающей на запад, о все более популярной в стране концепции, объединяющих не латышей, но латвийцев, людей разных национальностей, лояльных Латвии, но сохраняющих национальную идентичность — русских, белоруссов или поляков. И открывает в своем репортаже большую тайну, которую открыл ему один из собеседников:

«На Западе считают, что русские в Латвии только и мечтают, чтобы присоединиться к России. Но это все ерунда. Многие ездят в Россию и в Белоруссию, у большинства там есть родственники. Все знают, как там. Даже если они смотрят телевидение, поддерживают Путина, это не значит, что они хотят смены власти здесь.

Ведь они видят, что происходит в Крыму или в Донбассе».

Вывод репортера таков:

«С Украины в Россию ездят в основном на заработки, а из Латвии — за дешевыми бензином, сигаретами и алкоголем. Россия может казаться «латвийцам» духовной отчизной, которой руководит крутой Владимир Путин, однако, для них привлекательного в ней мало. Запад этого не понимает».

Собственное путешествие по странам Балтии предпринимает и журналист французской Le Monde Фредерик Леметр, ранее работавший корреспондентом этой газеты в Берлине. Нынче летом проехал он также Польшу, Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию, Сербию, Боснию.

Встречался с самыми обычными людьми и пытался разобраться: откуда берется в новых европейцах бывшего восточного блока все более явная нелюбовь к Европе?.. Почему именно сейчас у них вновь зарождаются симпатии к России?

В отчете о путешествии, в декабре опубликованном под заголовком «На краю Европы: жители Прибалтики в сомнениях (часть 1)» он делится впечатлениями. Одно из главных - общее для восточноевропейских стран ощущение, что их судьба решается отнюдь не в собственных столицах. А в других, далеких от них местах. О Латвии автор пишет еще и вот что:

«Если вчера Юрмала была любимым местом советской номенклатуры, теперь это излюбленный курорт российской буржуазии, которая разъезжает там за рулем немецких седанов. Как бы то ни было, вся эта роскошь и прекрасные здания в стиле модерн, которые придают Риге схожесть с Веной, не должны вводить в заблуждение: большинству населения трудно свести концы с концами. На крытом рынке столицы, где еще стоит сохранившаяся с советских времен узбекская булочная, можно купить пирожные по 28 центов и наткнуться на «бабушек» неопределенного возраста, которые продают пластиковые пакеты за несколько центов. Хотя русскоязычный мэр Риги мог бы сойти за сторонника Кремля, у Владимира Путина тут не только друзья. В центре расклеены плакаты с надписью «Путлер», на которых президент России изображен с хорошо узнаваемыми усиками».

Что еще обратило на себя внимание журналиста в этой поездке? В балтийских странах ему бросилась в глаза обособленность национальных и русскоязычных общин. И все то же отсутствие власти над своей судьбой...

А редакционная статья в иранской Farda

вновь возвращает нас к военной теме, но уже под другим углом. Решения о расширении военного присутствия НАТО в Европе ведь были приняты до избрания нового президента США. А Дональд Трамп, избранный президентом США, неоднократно говорил, что Штаты напоминают ему лошадь, которая в одиночестве и задаром «тянет на себе» весь гигантский военный бюджет НАТО, и уже изъявил желание поменять характер взаимоотношений своей страны с Северо-Атлантическим блоком.



Хоть государства — участники Северо-Атлантического блока договорились, что будут тратить по 2% от ВВП своих стран на нужды безопасности и военные нужды, однако статданные говорят о том, что они не соблюдают эту договоренность.

В настоящее время США расходуют на нужды обороны 3,6% ВВП, тогда как Германия — только 1,2%. В реальности из 28 государств, входящих в блок НАТО, только 5 можно считать выполняющими соглашение: это США, Великобритания, Греция, Эстония и Польша.

Все остальные расходуют на нужды своей обороны менее 2%. Среди них — Франция, Германия, Канада и Италия.

Газета пишет, вспоминая о временах большого влияния СССР и пытаясь оценить вероятность развития событий:

«Европа, которая исторически страдала «русофобией» и изначально истолковывала цель создания НАТО как своего рода щит против агрессивных «поползновений» этой большой страны, сейчас очень озабочена тем, что может утратить ставшую уже традиционной поддержку со стороны США, — особенно памятуя о в целом позитивной позиции Трампа относительно России. Поддержка, которую Соединенные Штаты оказывали странам Европы во время холодной войны, играла важную роль в обеспечении политической и экономической стабильности всего региона».

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