Мы в зеркале СМИ: что писали о Латвии европейские и мировые медиа?

Военные спецы из США во время учений на аэродроме в Лиелварде
 

Военные спецы из США во время учений на аэродроме в Лиелварде. Фото: Интс Калныньш, Reuters/LETA

Интересно ли нам, латвийцам, какой видится и представляется наша жизнь и наша страна со стороны? Мы внимательно и ревниво следим за тем, что пишут или вещают о Латвии российские СМИ. А что - другие? Задавшись этим вопросом, русский TVNET пошарил в интернете. И вот что обнаружилось…

В 2016 Латвия в мировых и европейских СМИ упоминалась достаточно часть. Но именно упоминалась и, как правило, только короткой строкой. Увы, в неизменном около-военном контексте. Ведь нараставшее весь год противостояния России и НАТО к балтийскому региону имеет отношение самое непосредственное.

ЧИТАЙ НА TVNET: Столтенберг не видит опасности от России для членов НАТО

Реклама

Начнется ли третья мировая война в Латвии или Эстонии, «крайними» и в НАТО и в Евросоюзе?

Кто первый начал новый этап наращивания вооружений в регионе? И будет ли НАТО защищать страны Балтии в случае их реального, а не гипотетического военного конфликта с Россией?

Старейшая газета Дании Berlingske пишет: «После украинского кризиса Балтийское море и прибалтийские государства стали важной частью большой политической игры между НАТО и Россией. И далее приводит мнения специалистов. В частности, Флемминг Сплидсбуель, старший научный сотрудник Датского института международных исследований, изучающий вопросы международной безопасности, говорит:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: СМИ Дании - газета Berlingske

«Отношения между Западом и Россией становятся хуже, но я не думаю, что это закончится военным конфликтом».

А ежедневная итальянская газета Il Giornale оценивает масштаб противостояния в 2016 году, подчеркивая, что

речь идет о самом крупном укреплении НАТО на границах с Россией со времен холодной войны.

Ведь постепенный вывод американской тяжелой техники, начатый после окончания холодной войны продолжался вплоть до 2013 года.

Читаем дословно: «Пентагон начал перебрасывать тяжелую технику в четыре точки в Европе, определенные как часть операции НАТО «Атлантический резерв», призванной «успокоить союзников при агрессии России». Союзники - это мы, Эстония, Латвия, Литва, Польша.

В декабрьской публикации издания речь идет о конкретных «точках» - в Бельгии, Германии и Нидерландах, но говорится и о следующих шагах по расширению военного присутствия НАТО в Европе:

«Более 6 тысяч американских солдат приедут в Европу в ближайшие четыре месяца.» Издание раскрывает подробности этих планов.

Английский батальон, в который с весны будут включены также и французские солдаты, разместится на бывшей советской военной базе в Эстонии уже весной. В Литву из Германии отправится формирование танков Leopard 2 и около тысячи солдат. А в Латвии уже в январе будет находиться батальон НАТО, под командованием канадцев, имеющий в составе военнослужащие не только из из Канады, но из Албании, Италии, Польши и Словении - всего около тысячи солдат.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Статьи зарубежной прессы по-русски

Польский общественно-политический еженедельник Polityka в репортаже журналиста Земовита Терека сразу берет быка за рога:

«Всем известно, что Третья мировая война начнется в Латвии: так говорят многие предсказатели. Я отправился проверить это на месте». Журналист вспоминает скандальный фильм «Би-би-си», спровоцировавший множество прогнозов, резких заявлений и протестов, ведь именно фильм вызвал интерес его СМИ к Латвии:

«BBC в своем квазидокументальном фильме «Третья мировая война: в командном пункте» позаботилось даже о том, чтобы нам не пришлось напрягать воображение: мы видим, как сепаратисты захватывают Латгалию вместе с ее столицей Даугавпилсом, убивая и унижая латышских и западных военных».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: сайт еженедельника Polityka

И далее краткое содержание фильма, который все желающие давным-давно могли посмотреть в интернете, убедившись, что это совсем не шедевр:

«Эти сценарии всегда похожи друг на друга: в Латгалии, русскоязычном восточном регионе Латвии, появляются российские агитаторы и подстрекают местных жителей к бунту против Риги. Дальше события разворачиваются по украинскому образцу: российские «зеленые человечки» вместе с локальными активистами захватывают здания в латгальских городах, блокируют транспортные магистрали— и вот готова Латгальская Народная Республика. НАТО в этих сценариях долго не может понять, как реагировать, ведь теоретически Россия на Латвию не напала: «зеленые человечки» одеты в форму, которую, как однажды отметил Владимир Путин, можно купить в любом «Военторге». Кажется, что приговор латышам уже вынесен. По крайней мере во многих западных изданиях, которые все чаще пишут том, что «Латвия станет следующей».

В Латгалии и в Риге польский репортер встречает многих своих коллег: журналиста Ансиса, который уже 10 лет служит в Национальной гвардии (судя по контексту — имеется в виду всего лишь латвийская Земессардзе). А также журналисток Ингу и Марину, краславского бизнесмена Валерия и хипстера Яниса, который трудится в Макдональдса, который предпочитает говорить не по русски, которым хорошо владеет, а по-английски… Выслушивает мнения многих других интересных ему людей.

Узнает о многих проблемах и настроениях, которыми люди в Латвии реально живут. О молодежи, уезжающей на запад, о все более популярной в стране концепции, объединяющих не латышей, но латвийцев, людей разных национальностей, лояльных Латвии, но сохраняющих национальную идентичность — русских, белоруссов или поляков. И открывает в своем репортаже большую тайну, которую открыл ему один из собеседников:

«На Западе считают, что русские в Латвии только и мечтают, чтобы присоединиться к России. Но это все ерунда. Многие ездят в Россию и в Белоруссию, у большинства там есть родственники. Все знают, как там. Даже если они смотрят телевидение, поддерживают Путина, это не значит, что они хотят смены власти здесь.

Ведь они видят, что происходит в Крыму или в Донбассе».

Вывод репортера таков:

«С Украины в Россию ездят в основном на заработки, а из Латвии — за дешевыми бензином, сигаретами и алкоголем. Россия может казаться «латвийцам» духовной отчизной, которой руководит крутой Владимир Путин, однако, для них привлекательного в ней мало. Запад этого не понимает».

Собственное путешествие по странам Балтии предпринимает и журналист французской Le Monde Фредерик Леметр, ранее работавший корреспондентом этой газеты в Берлине. Нынче летом проехал он также Польшу, Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию, Сербию, Боснию.

Встречался с самыми обычными людьми и пытался разобраться: откуда берется в новых европейцах бывшего восточного блока все более явная нелюбовь к Европе?.. Почему именно сейчас у них вновь зарождаются симпатии к России?

В отчете о путешествии, в декабре опубликованном под заголовком «На краю Европы: жители Прибалтики в сомнениях (часть 1)» он делится впечатлениями. Одно из главных - общее для восточноевропейских стран ощущение, что их судьба решается отнюдь не в собственных столицах. А в других, далеких от них местах. О Латвии автор пишет еще и вот что:

«Если вчера Юрмала была любимым местом советской номенклатуры, теперь это излюбленный курорт российской буржуазии, которая разъезжает там за рулем немецких седанов. Как бы то ни было, вся эта роскошь и прекрасные здания в стиле модерн, которые придают Риге схожесть с Веной, не должны вводить в заблуждение: большинству населения трудно свести концы с концами. На крытом рынке столицы, где еще стоит сохранившаяся с советских времен узбекская булочная, можно купить пирожные по 28 центов и наткнуться на «бабушек» неопределенного возраста, которые продают пластиковые пакеты за несколько центов.   Хотя русскоязычный мэр Риги мог бы сойти за сторонника Кремля, у Владимира Путина тут не только друзья. В центре расклеены плакаты с надписью «Путлер», на которых президент России изображен с хорошо узнаваемыми усиками».

Что еще обратило на себя внимание журналиста в этой поездке? В балтийских странах ему бросилась в глаза обособленность национальных и русскоязычных общин. И все то же отсутствие власти над своей судьбой...

А редакционная статья в иранской Farda

вновь возвращает нас к военной теме, но уже под другим углом. Решения о расширении военного присутствия НАТО в Европе ведь были приняты до избрания нового президента США. А Дональд Трамп, избранный президентом США, неоднократно говорил, что Штаты напоминают ему лошадь, которая в одиночестве и задаром «тянет на себе» весь гигантский военный бюджет НАТО, и уже изъявил желание поменять характер взаимоотношений своей страны с Северо-Атлантическим блоком.

Хоть государства — участники Северо-Атлантического блока договорились, что будут тратить по 2% от ВВП своих стран на нужды безопасности и военные нужды, однако статданные говорят о том, что они не соблюдают эту договоренность.

В настоящее время США расходуют на нужды обороны 3,6% ВВП, тогда как Германия — только 1,2%. В реальности из 28 государств, входящих в блок НАТО, только 5 можно считать выполняющими соглашение: это США, Великобритания, Греция, Эстония и Польша.

Все остальные расходуют на нужды своей обороны менее 2%. Среди них — Франция, Германия, Канада и Италия.

Газета пишет, вспоминая о временах большого влияния СССР и пытаясь оценить вероятность развития событий:

«Европа, которая исторически страдала «русофобией» и изначально истолковывала цель создания НАТО как своего рода щит против агрессивных «поползновений» этой большой страны, сейчас очень озабочена тем, что может утратить ставшую уже традиционной поддержку со стороны США, — особенно памятуя о в целом позитивной позиции Трампа относительно России. Поддержка, которую Соединенные Штаты оказывали странам Европы во время холодной войны, играла важную роль в обеспечении политической и экономической стабильности всего региона».

Еще по этой теме
«Тогда НАТО не станет уже через пять лет»

«Тогда НАТО не станет уже через пять лет»

Война с Россией: экс-генерал НАТО описал сценарий Третьей мировой

Война с Россией: экс-генерал НАТО описал сценарий Третьей мировой

Последняя неделя 2016 года была спокойной для истребителей НАТО в Балтии

Последняя неделя 2016 года была спокойной для истребителей НАТО в Балтии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34600 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Tīraine, 285 EUR

reklama.vesti.lv

Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь Wo&Men

Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь

Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки Showbiz

Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки Hi-Tech

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках Hi-Tech

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти Wo&Men

2-месячный внук звезды Голливуда оказался на грани смерти

СМИ

Латвия и НАТО

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 