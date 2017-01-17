Латвийские чиновники засветились в «сексуальной» коррупции: случаи домогательства - во всех сферах управления Латвии

Иллюстративное фото. Примеров сексуальные домогательства по отношению к подчиненным у общества юристов очень много
 

Иллюстративное фото. Примеров сексуальные домогательства по отношению к подчиненным у общества юристов очень много. Фото: Flickr/Luis Hernandez

На днях появилась информация о случаях сексуального домогательства с использованием служебного положения, имевших место в госструктурах Латвии. Ее источником называют председателя Латвийского общества юристов. Действительно ли Рихардс Бунка утверждал, что в коридорах латвийской власти сексуальные домогательства имеют место? И где юридические границы в выражении симпатии начальника к подчиненным? Русский TVNET связался с Латвийским обществом юристов.

Предположения о том, что сексуальные домогательства начальников к подчиненым в офисах госструктур действительно имеют место - со ссылкой на председателя Латвийского общества юристов Рихарда Бунку - уже распространилась в некоторых СМИ. Были названы и кандидаты в «порочные» ведомства, а также организации, собравшие жалобы пострадавших. Упоминалось и о том, что в ряде случаев уже проводятся служебные проверки.

Из госструктур, в которых сексуальные домогательства предположительно имели место были названы отдельные службы министерства внутренних дел, управления мест заключения и вооруженных сил.

Однако ни один из СМИ - в том числе мультимедийных - не выложил подтверждающих сказанное аудиозаписей.

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Русский TVNET связался с председателем Латвийского общества юристов, попросив его подтвердить или опровергнуть приписываемые ему слова и рассказать, что послужило основанием в обсуждении горячей темы.

- Ситуация развивалась слудующим образом. Информацию сначала опубликовало агентство LETA, в распоряжение которого она попала случайно. Мы с представителем общества «Делна» выходили из здания Кабинета Министров, обсуждая между собой эту проблему, и журналист агентства, услышав наш разговор, тут же задал вопрос. Мы ответили, что проверка пока что

проводится скрытно, но отрицать, что мы такую проверку проводим не станем.

- И далее - в прямом эфире радио Baltcom Вы подтвердили, что такие случаи действительно имеют место, а также назвали конкретные госструктуры? Это так?

- Да, так. И я Вам скажу даже больше. Спрашивайте!

- Вы рассматриваете сейчас многие случаи сексуального домогательства - речь только о госструктурах? Или же это касается и частных структур? Мы, например, часто читаем в новостях, что где-нибудь в Нью-Йорке сотрудница уволена за «чрезмерно сексуальный вид», или что-то в таком роде. Какие случаи оказываются в центре внимания латвийских юристов?

- Ситуация такая. Что касается вопросов трудового права в отношениях между работодателем и сотрудником, в индивидуальные случаи мы напрямую не вмешиваемся. Но мы стали получать все больше информации от разных людей о том, что в разных местах, сложилась очень некрасивая ситуация. Мы решили эту ситуацию изменить. Необходимо созвать собрание госсекретарей, что уже пообещал сделать директор госканцелярии.

И мы предоставим результаты наших исследований, три наши организации — это Латвийское общество юристов, общество за открытость «Делна» и кризисный центр «Скалбес», который принимает анонимные звонки от женщин. Госсекретари далее оповестят в своих министерствах нижестоящие службы, что такая практика неприемлима и наказуема.

Думаю, определенная часть людей в результате откажется от такого рода действий. Потому что сейчас жалобы поступают. Но жалуются и те люди, которые в результате подобных действий получили должности.

И здесь мы находимся в двояком положении.

Очевидно, все мы знаем пример нынешнего ответственного чиновника министерства N — теперь уже она является женой одного из виднейших в прошлом латвийских политиков… (В телефонном разговоре с Русским TVNET, имеющемся в нашем распоряжении в записи, Рихард Бунка назвал, как конкретные министерство и должность, так и конкретную фамилию, однако с этической точки зрения редакция их не публикует, - прим. ред.)

- Господин Бунка, позвольте уточнить вопрос. Все мы люди!.. Но где же граница между человеческими отношениями и симпатиями — и сексуальными домогательствами? Юридически - где?

- Я вам объясню очень точно. Если, например, начальник имеет определенную симпатию к какой-то сотруднице, то было бы глупо запретить и никогда ее не выразить.

Но если нижестоящий сотрудник или сотрудница , допустим, не желает вступить в интимный контакт, то начальник не имеет права и создавать неблагоприятные условия и организовывать какие-то гонения по отношению к этому человеку.

А у нас иногда выходит так, что он напрямую указывает, что если не согласишься, то будет очень плохо все. Это следует из того, что мы выяснили.

- То есть такой сексуальный шантаж?..

- Думаю, это даже связано немножко с коррупцией, потому что начальник получает неразрешенное благо за счет использования служебного положения.

А с точки зрения сотрудников, которые таким образом делают карьеру, это уже приближается к понятию «проституция».

- Но ведь, наверное, делая таким образом карьеру — они-то как раз, вероятно, и не жалуются?..

- Хочу вам сказать, что сейчас идет обобщение таких случаев,

их очень и очень много и они затрагивают, практически, все сферы управления страны, и поэтому придется очень детально с этим разбираться.

Но один из членов нашей организации юристов — Арманд Логин — сейчас как раз пишет свою докторскую диссертацию о вопросах проституции и затрагивает эту проблему с научной точки зрения. Думаю, в феврале он результаты своего исследования уже опубликует.

- А как скоро может состояться собрание госсекретарей, о котором Вы упомянули?

- Думаю, этот вопрос будет вынесен на обсуждение где-то в середине февраля.

- Спасибо за комментарий.

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