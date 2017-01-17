Солдаты США нарубили дров с латвийскими детьми

 

Фото: Jānis Škapars / TVNET

Виктория Пушкеле


16 и 17 января солдаты США приняли участие в благотворительном проекте в Специальной школе-интернате в Берзупе, где учатся дети с расстройствами духовного развития. В мероприятии приняли участие председатель Добельской волостной думы, посол США в Латвии и другие представители посольства США.

Пятьдесят американских солдат из 173-й воздушно-десантной бригады США, которые дислоцированы в Адажи, и сотрудники Посольства США в Риге два дня заготавливали дрова для интерната, а также встретились с детьми и приняли участие в совместных играх и спортивных мероприятиях.

Воспитанники интерната тепло встретили военных, отблагодарили их творческим концертом - пели песни, читали стихи и танцевали.

Представители бригады рассказали, что о таких мероприятиях они, вернувшись в США, вспоминают как об одном из лучших дней, проведённых в Латвии. У солдат была возможность увидеть латвийские деревни и городки, пообщаться с местными, пообедать в школьной столовой. Однако для многих основной причиной участия является возможность помочь детям и, находясь в Латвии, сделать доброе дело. Солдаты принимали участие в мероприятии добровольно.

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Солдаты США помогают Специальной школе-интернату в Берзупе

Фото: Солдаты США помогают Специальной школе-интернату в Берзупе0

Мероприятие посетила и посол США в Латвии Ненси Петтит, которая передала пожертвование от посольства, а также рассказала о международном сотрудничестве и дальнейших благотворительных и культурных проектах.

Русский TVNET пообщался с участниками мероприятия, которые высоко оценивают латвийско-американские отношения, а лейтенант 173-й воздушно-десантной бригады США Иван Иващенко рассказал нам о своих впечатлениях о Латвии и людях, которые здесь живут, а также о том, чем военные занимаются в Латвии в свободное от службы время.

Подробности читайте в публикациях Русского TVNET 18 января.

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