На набережной 11 ноября в Риге, напротив скульптуры Большого Кристапа сегодня был совершен чин Великого освящения вод Даугавы.

В четверг, 19 января, в Риге на набережной 11 ноября рядом со скульптурой Большого Кристапа был совершен чин Великого освящения вод Даугавы.

Чин Великого освящения воды проводится 19 января - в день, когда православная церковь празднует Крещение Господне, или Богоявление. В основе празднования этого дня лежит крещение Иисуса Христа на реке Иордан.

Реклама

После обряда на набережной выстроилась очередь из желающих окунуться в прорубь, причем в мероприятии участвуют люди разных возрастов.

Как отмечает корреспондент Русского TVNET с места событий, на набережной оборудованы места для переодевания, доступен горячий чай.







































































Aizvērt Православные всего мира отмечают праздник Крещения AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA







Русский TVNET пообщался с рижанами, которые окунулись в купель. Все они рассказали, что после купания чувствуют себя бодрее и энергичней.

Многие в этом году окунулись впервые. Те, кто участвовал в крещенских купаниях в первый раз, дали советы менее опытным рижанам - по их словам, следует раздеваться сверху вниз, а одеваться наоборот - снизу вверх. «Сегодня невозможно заболеть. Можно начать с этого дня, а потом, если душа попросит, можно нырять и в другие дни», - поделился с Русским TVNET молодой человек, ожидавший своей очереди к купели.

Еще по этой теме