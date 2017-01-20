Магазин Pilsētas pasāžа в Елгаве в субботу возобновит работу

 

Фото: LETA

С 21 января «Городской пассаж», который в среду вечером был закрыт из-за технических проблем, возобновит работу в прежнем режиме, сообщил агентству LETA владелец торгового центра ООО Marno J.

И предприятие, и Елгавского городское самоуправление поясняют, что в полученном сегодня заключении Государственного бюро по контролю за строительством указано, что дальнейшая эксплуатация торгового центра разрешена. Нужно лишь заново уложить отклеившуюся половую плитку на втором этаже.

ООО Marno J поясняет, что работы по укладке плитки будут проведены сегодня, а в субботу торговый центр возобновит работу в обычном режиме.

Реклама

Владельцы транспортных средств, чьи машины после эвакуации остались на подземной стоянке «Городского пассажа», могут уже сейчас их забрать, предварительно созвонившись со службой охраны торгового центра по телефону 20170753. Ранее сообщалось, что на подземной стоянке находится примерно 20 автомашин.

В Елгаве закрыт торговый центр «Pilsētas pasāža»

Фото: В Елгаве закрыт торговый центр «Pilsētas pasāža»0

Еще по этой теме
В Елгаве эвакуировали торговый центр; он закрыт до сих пор

В Елгаве эвакуировали торговый центр; он закрыт до сих пор

«Городской пассаж» в Елгаве закрыт на неопределенный срок. Автовладельцы в панике!

«Городской пассаж» в Елгаве закрыт на неопределенный срок. Автовладельцы в панике!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 129000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Аллу Пугачеву без макияжа сравнили с героиней сказки Showbiz

Аллу Пугачеву без макияжа сравнили с героиней сказки

Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему Hi-Tech

Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему

Уже не секси? Семенович показала откровенные фото с отдыха Showbiz

Уже не секси? Семенович показала откровенные фото с отдыха

Лукашенко раскрыл секрет «шальной императрицы» Аллегровой Showbiz

Лукашенко раскрыл секрет «шальной императрицы» Аллегровой

Скандал: фото 15-летней дочери депутата нашли среди проституток Wo&Men

Скандал: фото 15-летней дочери депутата нашли среди проституток

Елгава

TVNET спрашивает

Окунался ли ты на Крещение? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 