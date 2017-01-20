Магазин Pilsētas pasāžа в Елгаве в субботу возобновит работу

С 21 января «Городской пассаж», который в среду вечером был закрыт из-за технических проблем, возобновит работу в прежнем режиме, сообщил агентству LETA владелец торгового центра ООО Marno J.

И предприятие, и Елгавского городское самоуправление поясняют, что в полученном сегодня заключении Государственного бюро по контролю за строительством указано, что дальнейшая эксплуатация торгового центра разрешена. Нужно лишь заново уложить отклеившуюся половую плитку на втором этаже.

ООО Marno J поясняет, что работы по укладке плитки будут проведены сегодня, а в субботу торговый центр возобновит работу в обычном режиме.

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Владельцы транспортных средств, чьи машины после эвакуации остались на подземной стоянке «Городского пассажа», могут уже сейчас их забрать, предварительно созвонившись со службой охраны торгового центра по телефону 20170753. Ранее сообщалось, что на подземной стоянке находится примерно 20 автомашин.







Aizvērt В Елгаве закрыт торговый центр «Pilsētas pasāža» LETA LETA LETA LETA







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