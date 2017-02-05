В Латвию прибыли 225 солдат США, скоро доставят и танки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Рано утром в воскресенье в Латвию прибыли 225 солдат США.

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Это следующая ротационная единица в операции «Atlantic Resolve». Американские солдаты будут работать и тренироваться рядом с латвийскими солдатами, и «они готовы к работе», сообщили в посольстве США в Латвии.

Посольство также информирует, что среди вооружения, которое доставят в Латвию, будут и танки М1 и бронемашины «Bradley». Техника может прибыть в Латвию уже на следующей неделе.

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Отметим, что солдаты США будут базироваться в Адажи.

В конце января издание «The Wall Street Journal» сообщало, что США вскоре направит в страны Балтии танки, что станет крупнейшим размещением вооружения такого вида со времен Холодной войны.

Цель дислоцирования танков - показать союзникам США в Европе, что Вашингтон по-прежнему полон готовности обеспечить оборону стран-партнеров. После общих учений США и Польши несколько боевых танков «M1A2 Abrams» были доставлены в Латвию, Литву и Эстонию. Находиться здесь они будут до начала работы международного батальона НАТО весной.

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