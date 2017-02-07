Реэмиграция: «Я вернулся в Латвию, где никто не живёт, и остался должен тысячи»...

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Georgie Pauwels

Виктория Пушкеле


С каждым годом в Латвии всё больше говорят о реэмиграции, но в неё не верит даже сам президент. Латвийские регионы и «глубинка» вымирают, а те, кто принял решение вернуться на родину из Норвегии, Великобритании, Германии и других стран ЕС, через какое-то время вынуждены снова уезжать на чужбину, поскольку здесь, на деле, а не на словах, они никому не нужны. Государство не только не встречает «возвращенцев» с обещанными распростертыми обьятиями, но, кажется, делает все для того, чтобы эти люди, разочаровавшись, снова паковали чемоданы. Подтверждением этому - рассказ читателя Русского TVNET Анатолия.

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30 июля 2013 года Кабинет министров Латвии одобрил план мероприятий по поддержке реэмигрантов. Его цель – помочь живущим за границей подданным Латвии и членам их семей, которые приняли решения вернуться в Латвию и хотят работать или заниматься предпринимательской деятельностью на родине.

Но политика, направленная на возврат уехавших за границу латвийцев, не работает.

Это подтверждают статистические данные, эксперты и даже президент Латвии Раймонд Вейонис. Такое мнение он высказал в интервью Латвийскому телевидению в программе Rīta Panorāma в июне 2016 года.

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Латвийцев, уехавших на чужбину, пытались вернуть и лирическими посланиями и неоднозначными открытками.

Фото: Latvijas Institūts

ЧИТАЙ НА TVNET: «Es gribu tevi atpakaļ»: Реэмиграция с помощью открыток?

Однако их неэффективность доказывают истории многих латвийских семей, не первый год проживающих за рубежом.

По данным Министерства экономики, 30% уехавших никогда не планируют возвращаться в Латвию. 40% допускают такую возможность, 14% планируют вернуться на родину к старости, 12% - в течении пяти лет, и

только 4% уехавших собираются покинуть чужбину в течении ближайших шести месяцев.

Бывшие жители Латвии не торопятся паковать чемоданы и покидать чужбину, а те, кто всё-таки вернулись, сталкиваются с рядом проблем. Особенно это касается жителей латвийских регионов.

В редакцию Русского TVNET обратился читатель Анатолий.

Вернувшись в Латвию и купив квартиру на родине - в населённом пункте Дунава в Екабпилсском крае, он не только не имеет возможности зарабатывать на жизнь, но ещё и должен вернуть государству несколько тысяч евро.

Анатолий рассказал - у него большая семья из 8 человек, которая жила в одной квартире, он и его мать инвалиды. Мужчина планировал встать в очередь на получение социального жилья, однако ему было отказано. Так мужчина принял решение уехать в Шотландию, где проработал 8 лет. По его словам, за эти годы он успел поработать охранником, также работал на стройке, ухаживал за больными в социальных центрах. За время, поведённое в Шотландии, он женился на гражданке Литвы, в семье родилась дочь, которой сейчас 3 года. Но его жена скончалась, и мужчина решил вернуться на родину, приобретя квартиру в Дунаве в Екабпилском районе, откуда он родом.

Мужчина обратился в Агентство социального страхования для того, чтобы узнать, полагается ли ему пособие как отцу-одиночке, но оказывалось, что государству должен он.

Сумма, которую он должен выплатить, измеряется тысячами евро. Все дело в том, что все время, которое он работал за рубежом, ему выплачивалось пособие по инвалидности в размере 76 евро.

Согласно латвийскому законодательству, латвийский инвалиды, отправляясь на постоянное место жительство за рубеж, теряют право получать пособие. О своём отъезде за границу латвийцы должны сообщить агентству, что Анатолий не сделал.

Те, ко возвращается, снова вынуждены уезжать

В Латгалии самый высокий в Латвии уровень безработицы.

Это не единственный показатель, в котором первенство принадлежит именно этому региону. Так, например, в Екабпилсе в прошлом году родилось 39 детей, умерло - 114 человек. Количество жителей уменьшается не только из-за того, что смертность многократно превышает рождаемость. Молодые люди уезжают либо в столицу, либо за рубеж.

По словам собеседника Русского TVNET, в многоквартирном доме, где Анатолий купил квартиру, живут лишь несколько семей. Две из них в ближайшее время собираются уезжать. В другом многоквартирном доме, где в настоящее время проживает его знакомая, и вовсе пустует весь подъезд.

Люди уезжают от безысходности, ведь работы в регионе просто нет.

«Сейчас я пытаюсь решить вопрос с пособием по потере кормильца, официального ответа и решения еще нет, но, думаю, «мурыжить» меня могут на протяжении долгого времени, а жить надо сейчас. Моему ребёнку три года. У нас только одна школа и при ней детский сад. В этом году чудом набрали группу, но ребёнка там можно оставить только до 14:00. При таком раскладе абсолютно невозможно зарабатывать, оставить ребёнка мне некому. Хоть я и инвалид и готов взяться за любую работу, но для этого просто нет условий. В Дунаве работу можно найти только летом - это сезонные заработки, например, заготовка дров. Зимой и вовсе нет никаких вариантов», - рассказывает Анатолий.

Большинство жителей населённого пункта, по словам собеседника Русского TVNET, - люди пенсионного возраста.

Квартиры пустуют, люди бегут кто куда может, школа и детский сад, скорее всего, со временем просто закроются - ведь учиться там будет некому.

«Меня вынуждают просто бежать отсюда. Чем быстрее, тем лучше. В настоящее время я получаю шотландское пособие Tax credit, потому что работал и платил там налоги в течении 8 лет. Выходит, что чужая страна чужому гражданину даже пособия готова платить, а Латвия своим подданным не даёт даже возможности заработать. Вот такая история успеха и политики реэмиграции».

По данным исследовательского центра диаспоры и миграции Латвийского университета,

30% вернувшихся в Латвию реэмигрантов ждало разочарование.

Согласно результатам опроса, в которм приняли участие 3000 вернувшихся на родину латвийцев, реэмигранты часто не способны найти в Латвии подходящую работу с желаемой зарплатой, чувствуя неблагоприятное отношение работодателей, опасаясь зарплаты в конвертах, переживая проблемы с поиском жилья, интеграцией детей в школе и других обстоятельств.

Как Русский TVNET сообщал ранее, в 2014 году на развитие программы реэмиграции было выделено 276 тысяч евро, в 2015 году – 614 тысяч евро, а в 2016 году – 607 тысяч евро. По данным Министерства экономики, для успешной реализации намеченного плана средств не хватает.

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