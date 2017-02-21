Ждун в Латвии: с президентом, в Кабинете министров, на пляже Юрмалы

Ждун — обаятельный гибрид морского слона и насекомого, ставший настоящим героем социальных сетей. На этот раз герой демотиваторов и просто смешных картинок «был замечен» рядом с нами - с президентом Латвии и политиками Сейма, на столичной автобусной остановке, на прогулке по заснеженному пляжу Юрмалы...

Скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт не стала популярной в одночасье. Как рассказала BBC сама художница, скульптура появилась еще весной 2016 года. Но это не вызвало никакого шума. А зимой 2017 года в Лейден приехала женщина из России. Она сделала фотографию скульптуры и разместила ее на сайте Pikabu. Именно тогда случился взрыв интереса. Скульптура стала прародителем интернет-мема «Ждун», который не первый день гуляет на просторах интернета.

Интерес к «Ждуну» проявляют и латвийские интернет-пользователи.

Русский TVNET решил пофантазировать и представить, что

Ждун живёт в Латвии - закупается на Рижском центральном рынке, ездит за рулём автомобиля и в общественном транспорте и т.д.

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Фото: Русский TVNET/LETA

Фото: Русский TVNET/LETA

Фото: Русский TVNET/LETA

Фото: Русский TVNET/LETA

Фото: Русский TVNET/Flickr

Фото: Русский TVNET/LETA

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET/Facebook

Фото: Русский TVNET/LETA

Фото: Русский TVNET/LETA

Фото: Русский TVNET/LETA

Фото: Русский TVNET/LETA

Фото: Русский TVNET/Facebook

Фото: Русский TVNET/LETA