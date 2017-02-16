Чаще всего латвийцы жалуются на покупки в интернете. К целителям претензий нет!

Если у вас возникают претензии к купленному товару или приобретенной услуге, в нашей стране подобные проблемы помогают решить в Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП ). Представители учреждение уверяют, больше всего жалоб поступает на предметы, используемые человеком ежедневно. В свою очередь, с недовольствами в сторону таких популярных в Латвии услуг, как эзотерика, в ЦЗПП еще не сталкивались.

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Больше всего жалуются на мобильные телефоны

Представитель ЦЗПП Винета Оре, опираясь на свой опыт, сообщает: «По нашим статистическим данным можно проследить, что физические лица жалуются на самые разные приобретенные предметы, однако, чаще всего - это мобильные телефоны и обувь. Также часто встречаются жалобы на работу авиакомпаний. Стоит сказать, что наибольшее количество жалоб мы получаем об услугах и товарах приобретенных в интернет-магазинах».

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Интернет-магазин за 2 месяца получает полсотни жалоб

Один из самых громких случаев за последние несколько месяцев связан с деятельностью интернет-магазина www.crazydeal.lv. ЦЗПП и Европейский потребительский центр за последние два месяца получили более 50 жалоб от потребителей, связанных с приемом заказов от эстонского торговца «Crazydeal Group», сообщает агентство LETA.

Человек получал электронное письмо, в котором указано, что приобретённый им товар не может быть доставлен в указанный срок. После чего, потребитель получал информацию, что заказ аннулирован, и деньги будут возвращены в течение 14 дней, однако, денежный возврат в течение этого периода не производился.

На целителей и магов жалоб не поступало

Интересным является тот факт, что в ЦЗПП еще ни разу не получали жалоб на услуги целителей и магов.

«В таких случаях важную роль играет аспект доказательства, например, чек на руках потребителя. В любом случае, это было бы уже в компетенции Службы государственных доходов» - говорит представитель ЦЗПП.

Как ранее сообщал Русский TVNET, 64% опрошенных жителей Латвии предпочитают делать покупки в интернет-магазинах, так как там можно купить те же товары, что и в торговых центрах, но по более низкой цене. Латвийцы высоко ценят тот факт, что им не надо тратить время на поездку в магазин.

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