Вручены ежегодные награды «Надежда журналистики»

Сегодня в 24-й раз были вручены награды Союза журналистов Латвии «Надежда журналистики».

Лауреатами награды стали журналистка талсинской краевой газеты «Талсу вестис» Марите Янкелевича, сотрудники ЛТВ Матисс Арницанс и Карлис Миксонс, журналист «Radio Baltkom» Андрей Лешкевич.

Награды получили также журналистки «Латвийского радио 4» Елена Вихрова и Наталья Крячко, журналистка «F64» Илзе Звера, журналистка телеканала LNT Ласма Биндере, журналист агентства ЛЕТА Калвис Петерсонс и журналистки газеты «Diena» Инесе Лиепиня и Сабине Берзиня.

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Главными критериями для присвоения награды были такие факторы как актуальность тематики публикаций, мастерство в форме и стиле, языковая точность, многообразие источников информации.