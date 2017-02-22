C запада на Латвию надвигается снегопад

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

В среду начиная с западных районов страны усилится облачность и пойдет снег, который при усилении ветра перерастет в метель, прогнозируют синоптики.

В центральной части страны снегопад ожидается во второй половине дня, на востоке - вечером. Выпадет до 3-7 сантиметров снега.

Южный, юго-восточный ветер в течение дня усилится до 12-16 метров в секунду, на побережье местами до 19 метров в секунду.

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Максимальная температура воздуха будет -2..+3 градуса.

В Риге метель прогнозируется во второй половине дня и вечером, а скорость ветра в порывах составит до 16 метров в секунду. Температура воздуха вечером после снегопада повысится до +1..+2 градусов.


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