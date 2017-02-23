В Латвии могут повысить одни налоги и снизить другие

Налоговая реформа, которая готовится в Латвии, может предусматривать повышение налогов на капитал и снижение налогов на рабочую силу.

Ранее сообщалось о различных возможных изменениях в налоговой системе. Работодатели тоже предложили свой вариант, предложив внести кардинальные изменения в налоговую политику.

В среду Совет по народному хозяйству при Министерстве экономики утвердил проект налоговой стратегии, подготовленный Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП) и Латвийской конфедерацией работодателей (ЛКРД), сообщает ЛТПП.

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В скором времени своей проект планирует представить и Министерство финансов, поэтому пока конкретные мероприятия не называются, однако неофициально говорится о том, что предложения работодателей могут получить поддержку министерства.

Самым значительным изменением может стать снижение ставки подоходного налога с населения (ПНН) с нынешних 23% до 20%, свидетельствует неофициальная информация,

имеющаяся в распоряжени агентства ЛЕТА. Это снижение не будет относиться к получателям больших зарплат.

Вместе со снижением ставки ПНН могут повысить необлагаемый минимум. Один из возомжных вариантов – 300 евро, в свою очередь необлагаемый минимум для пенсионеров может увеличиться до 500 евро.

Изменений в уплате социальных взносов не предусматривается, за исключением того, что, возможно, 1% от размера обязательных взносов социального страхования будет направляться на нужды здравоохранения.

В свою очередь налоги на капитал планируется повысить, не применяя их к реинвестируемой прибыли. Ранее сообщалось, что в Минфине предлагают применять 20%-ную ставку налога на капитал, который не реинвестируется в развитие предприятия.

Изменения могут внести и в налог для микропредприятий. Хотя этот налоговый режим не планируется отменять, могут предложить снизить размер оборота, до которого этот налог можно будет применять.

Налоги на потребление, скорее всего, существенно меняться не будут, однако возможно повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки и сигареты.

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