Дети в Латвии стали более циничными: школьника заставляли вылизывать унитаз

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В прошлом году почти в три раза выросло количество случаев, когда в образовательных учреждениях учащиеся проявляли по отношению к друг другу насильственные действия. А количество случаев эмоционального насилия в школах удвоилось, пишет Latvijas avīze.

Согласно статистике, за прошлый год в образовательных учреждениях были зафиксированы 47 случаев эмоционального насилия, 37 случаев физического насилия. В 2015 году таких случаев было намного меньше - соответственно 26 и 17 случаев.

Если сравнить эти данные со статистикой 2012 года, то создается впечатление, что за несколько лет очень стремительно выросло количество случаев насилия в школах.

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В то время Государственная инспекция по защите прав детей рассмотрела всего три случая эмоционального насилия, то есть, согласно математическим расчетам, это количество выросло в 20 раз. В свою очередь случаев физического насилия пять лет назад было констатировано лишь 8.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Pazemo, liekot laizīt podu: pāridarījumi skolās kļūst aizvien ciniskāki

Есть и еще одна пугающая тенденция. По словам начальника полиции отдела по предотвращению преступлений Госполиции Андиса Ринкевича, такие данные не включаются в статистику, но создается впечатление, что насилие между детьми в школах становится все более циничным. «Это не значит, что физической угрозы становится больше. Нет, просто у детей возросло желание как можно больше унизить друг друга. К примеру, был случай, когда один учащегося заставляли вылизывать в туалете унитаз.

Возможно, все общество становится все более циничным и это отражается и на детях»,

- говорит представитель полиции.

Согласно данным правоохранительным органам, наказания и штраф за нарушения в школах применяются достаточно редко. К примеру, в прошлом году полиции поступил звонок о 852 случаях насилия, а административная ответственность наступила только в 155 случаях, также был возбужден 21 уголовный процесс.

Как правозащитники, так и полиция констатирует, что наибольшее количество случаев насилия, как эмоционального, так и физического, происходит в школах-интернатах.

По словам социальных педагогов,

в конфликтные ситуации чаще всего вовлечены дети, у которых «дома преобладает хаос и они брошены на произвол судьбы».

Родители зачастую оставляют детей в группах продленного дня или в кружках по интересам, забывая, что для ребенка проводить время в школе до самого вечера является слишком большой нагрузкой, которая может вызвать, в том числе, агрессию.

Директор 28 средней школы Гунтарс Йргенсонс считает, что насилия в школах лет 10-15 назад было больше. Но теперь у педагогов имеется большой опыт пресечения такого рода случаев, а также больше информации, как с такими проблемами бороться. В школах есть психолог, социальный педагог, дежурит полиция самоуправления. Раньше такого не было.

Впрочем, как указал директор, в школах выросло число детей, у которых наблюдаются психоэмоциональные расстройства. Последствиями этого может стать неспособность контролировать свое поведение в классе. «Никогда раньше не было такого, когда проблемы приходилось бы решать уже в 1 классе», - указал руководитель образовательного учреждения.

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