Со следующего года в детских садах обещают всех детей кормить бесплатно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Рижская дума обещает, что со следующего года начнет абсолютно бесплатно кормить всех детсадовцев, не зависимо от социального статуса семьи. Так ли это - покажет время. Родителям дошкольников очень хочется верить, что это не пустые предвыборные обещания, а реальная помощь семьям с детьми, которые таким образом смогут съэкономить от 30 евро и больше ежемесячно на каждом ребенке-детсадовце.

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С прошлого года в рижских муниципальных школах все ученики с 1 по 9-й класс обедают бесплатно. С нового года Рижская дума начала оплачивать и питание воспитанников рижских учебных заведений, подведомственных Министерству культуры.

Также с этого года в рижских детских садах (и частных, и муниципальных) бесплатное питание (завтрак, обед и полдник) ввели для детей из нуждающихся, многодетных и малообеспеченных семей. Такое решение было принято, чтобы протестировать услугу.

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Со следующего года полноценное бесплатное питание планируется ввести абсолютно для всех воспитанников муниципальных или частных детских садов,

расположенных на административной территории Риги и предлагающих лицензированную программу дошкольного образования.

А с 2019 года рижское самоуправление планирует бесплатно кормить обедами и учащихся 10-12 классов рижских школ.

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