Начальник Госканцелярии подал в отставку

С 21 марта Мартиньш Криевиньш не будет исполнять обязанности директора Госканцелярии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс.

Криевиньш уходит по взаимному соглашению сторон, и подробнее этот вопрос стороны договорились не комментировать.

До назначения нового главы Госканцелярии его обязанности будет исполнять заместитель директора, глава юридического департамента Инесе Гайлите.

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Криевиньш работал на этой должности с августа 2015 года. Ранее он возглавлял Межведомственный координационный центр.