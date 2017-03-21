Что находится за закрытыми дверями Милды?

Журналисты заглянули туда, куда каждый день не попадешь: для нас открыли двери памятника Свободы. Что внутри одного едва ли не самого важного национального символа?

Огромный ключ, словно из сказки. Вместо брелока – лента, красно-бело-красная. Это ключ, открывающий двери одного из самых важных символов нашей страны – памятника Свободы.

«Это копия. Оригинальный ключ потерялся еще давным-давно», – толкая тяжелую дверь, рассказывает Марите, представитель Рижского агентства памятников. Она включает свет и перед журналистами портала Riga.lv открывается светлое помещение, посередине – белый, каменный стол. На нем – огромная книга с тремя звездами – такими же, как сверху над статуей.

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В 2011 году 17 ноября состоялось торжественное открытие Комнаты почета внутри памятника Свободы. Установили стол для книги – в ней могут расписаться, оставить свои пожелания все, кто заходит внутрь памятника.

«Это не туристический объект, но если люди очень хотят, мы впускаем.

Для этого нужно написать заявление с мотивацией, в каком составе, откуда, почему. Если ответ положительный, то я провожу экскурсию», – рассказывает Марите. В прошлом году внутри памятника с мая по ноябрь побывали 1049 человек. «Были три ученика двенадцатого класса в день последнего звонка.

Они пожелали занести в книгу свои имена и дали обещание, что даже если кто-то из них и уедет, то обязательно вернется в Латвию»,

– говорит Марите.

За столом, под ковром – люк. Он ведет в подвал, в котором, кстати, сохранилось основание памятника Петру I, на месте которого сейчас стоит наша Милда.

На стенах Комнаты почета – фрагмент из поэмы Леонида Брекшса «Камни говорят». «Когда заходят мальчики, читают, немедленно снимают шапку. В этом месте есть ощущение святости», – говорит Марите.

Лестница, ведущая на самый верх – отгорожена белыми панелями. На перилах развешаны ленты – все они сняты с цветов, которые приносят к памятнику. Здесь коллекция лент из самых разных стран.

По лестнице можно подняться только на высоту обелиска. Лестница и стены постепенно сужаются.

На самом верху два люка. Из одного открывается вид на здание Национальной оперы, из второго – на Бастионную горку. Интересно, что много лет назад, когда внутри памятника ничего не происходило, никто не хранил ленты, а о Комнате почета никто не задумывался, обелиск монумента облюбовали голуби. Пробирались внутрь через люки. «Когда открыли внизу двери, то пришли в ужас. В голубином помете было абсолютно все», – рассказывает Марите.

Содержит памятник Свободы Рижское самоуправление.