Грабеж средь бела дня: «Сняла в банкомате 25 евро. Заплатила 6,20 комиссию»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

"Ситуация - была в Валмиере, обратно возвращалась на автобусе. Пришла на станцию за 10 минут до отхода, касса закрыта, - пишет в Фейсбуке рижанка Диана

Билет в автобусе продаётся только за наличные деньги. У меня 0, зато есть Swedbank карта. О кей, банкомат Nordea за углом, на той же автостанции. снимаю 20 евро, 1 купюрой. У водителя сдачи нет, снимаю ещё 5 евро. Покупаю билет за 4 евро и довольная еду в Ригу.

Теперь смотрю выписку со счета. Комиссия за снятие 20 -3,25, за снятие 5 евро! 2,95. То есть 6,20 комиссии я отдала Nordea! Кровососы, не? И Sms с Банка на такие суммы не приходит.

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Избегайте банкоматов Nordea. И заметьте, когда я снимала, упоминания о комиссии на терминале не было (снять 20 евро? окей, введите пин код)".

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