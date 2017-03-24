Очевидцы: в Тукумской школе может произойти трагедия, но руководству все равно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Eugene Odinokov / Sputnik

В редакцию передачи «Degpunktā» пришло несколько писем и фотографий от жителей Тукумса. Родители и ученики 3 средней школы обеспокоены безопасностью, ведь здание школы находится в критическом состоянии.

"Тукумская 3 средняя школа в критической ситуации - дети и учителя, также, как и другие работники подвержены большому риску стать жертвами трагедии, которая подкрадывается мелкими шагами, но о которой руководство предпочитает молчать и ничего не делать.

На територии школы, а именно в спортивном холле, на данный момент проходят ремонтные работы, которые не только мешают учиться детям, а учителям вести уроки, но и создают опсность для всех обитателей здания.

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Совсем недавно, стоящую рядом со школьной стеной горку, сравняли с землей, и теперь здание начинает склоняться в сторону, так как горка «поддерживала» стену.

Теперь на здании появились большие трещины, которые с каждым днем становятся все крупнее. Стоит заметить, что школьный пол уже поделил здание на две части" - пишет одна из жительниц Тукумса.

Фотографии очевидцев вы можете посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: “Bērni un skolotāji Tukumā pakļauti riskam! Skolas ēka sāk liekties uz vienu pusi” – aculiecinieku FOTO

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