Медики больницы Страдиньша заявили об улучшении своей работы и показали новый корпус

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Университетская клиническая больница Паула Страдиньша в сотрудничестве с Ассоциацией эффективности бизнеса приступила к работе по более рациональному использованию финансирования и улучшению качества услуг.

Как сегодня на пресс-конференции отметила председатель правления больницы Илзе Крейцберга, медицинская отрасль очень ресурсоемкая, поэтому для повышения эффективности необходимы различные меры, сообщает ЛЕТА.

В плане реформ системы здравоохранения также говорится о важности эффективной организации работы таким образом, чтобы окупался каждый евро, отметила министр здравоохранения Анда Чакша.

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Новый корпус больницы Страдиньша

Фото: Новый корпус больницы Страдиньша0

Главная цель повышения эффективности -

добиться правильной систематизации пациентов во избежание напрасной траты времени и человеческих ресурсов.

Работу больниц необходимо организовать максимально эффективно, с сохранением качества, указала министр.

Член правления больницы Арта Бирума сообщила, что работа над повышением эффективности была начата еще в 2015 году, и сейчас уже видны первые результаты. Введена электронная система учета рабочего времени и заявлений об отпусках для работников, сокращено количество заполняемых бланков в центре неотложной медицины, вводится так называемый зеленый коридор для пациентов.

Как указал член правления Ассоциации эффективности бизнеса Карлис Урбанс, важно, что больница по своей инициативе обратилась в ассоциацию. По его словам, латвийские больницы по мерам повышения эффективности на три года отстают от литовских, и работу необходимо продолжать, хотя это будет не быстро и не легко.

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