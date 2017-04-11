В СГД отстранена от работы высокопоставленная чиновница

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

 

В СГД начато служебное расследование в отношении директора Управления по контролю за налогами Сандры Карклини-Админи.

Чиновница отстранена от работы с 7 апреля.

Как сообщается, в рамках проверки будет установлено, были ли основания для аудита ПВН в отношении некоего бизнесмена. Она продлится приблизительно месяц.

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Кроме того будет проведено служебное расследование в отношении руководителя отдела анализа юридических персон Управления по контролю за налогами СГД Инесе Спирки.

По данным Diena, дело может быть связано с аудитом в строительной компании AB Build - одной из крупнейших фирм, задействованных в строительстве нового корпуса больницы Страдиня.


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