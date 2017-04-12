Ни пройти, ни проехать: как избежать парковки под окнами

«Ночующие» машины возле подъездов многоквартирных домов – одна из причин недовольства и споров между соседями. Да, бесплатных парковок не хватает. Но оставлять машины на газонах, на детских площадках или парковать так, что к подъезду в случае чего не может подъехать ни скорая помощь, ни пожарная машина тоже не вариант.

Портал Rīga.lv рассказывает, что могут сделать жильцы, чтобы на их комфорт не посягали автомобили, и что планирует сделать Рижская дума. Кроме того, в ближайшее время появится 16 новых бесплатных автостоянок для рижан.

Машины перебрались с автостоянок под окна

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Что делать с автомобилями, припаркованными во дворах густонаселенных микрорайонов Риги? Этим вопросом Рижская дума задается не первый год. Платные стоянки по экономическим причинам жителями все больше игнорируются, улицы успешно патрулируются работниками полиции и тот, кто за неправильную парковку пару раз схлопотал «горчичник» на лобовое стекло, переставит машину в другое место. Куда? Во двор. Потому что дворы, по большому счету, прилегающая к многоквартирным домам территория, находящаяся в ведении собственников жилья.

А посему многие из них думают: мой дом, где хочу и как хочу, так и паркуюсь.

И паркуются: на газонах, тротуарах, закрывая доступ к детским площадкам и подъездам, оставляя на проезжей части огромные маслянистые пятна.

Наиболее актуальной проблема становится в зимнее время года, потому что припаркованные машины мешают очистке от снега внутриквартальных дорог, и летом, когда во дворы вываливает детвора, чтобы покататься на велосипедах, скейтах и роликах, да и просто побегать на свежем воздухе.

Где можно и где нельзя парковаться

Большинство жилых микрорайонов построены в 70–80-е годы прошлого века, когда машина была редкостью. Сейчас один-два автомобиля есть почти у каждой семьи. Платная парковка – дорого, гаражей не хватает. Но и во дворах нельзя оставлять своих железных коней где попало.

Легковой автомобиль в жилой зоне можно припарковать только на специально отведенных стоянках. Если все места заняты, автомобиль можно ставить на проезжую часть там, где он не не будет препятствовать движению пешеходов и других транспортных средств. А именно: не загораживает вход в подъезды, доступ к мусорным бакам, детским площадкам (Правила о дорожном сообщении). В противном случае соседи вправе вызвать муниципальную полицию. По правилам Рижской думы № 204 от 15 января 2013 запрещается заезжать в зеленые насаждения (мять газоны, кусты), если только это не связано с уходом за ними. Насаждением считаются также голые пустыри, черноземные насыпи.

Считается нарушением, если припаркованные автомобили мешают пожарным, скорой помощи, полиции подъехать к дому, где произошла внештатная ситуация.

Если приходится вызывать эвакуатор, чтобы оттащить нарушителя, услугу придется оплатить владельцу мешающего средства передвижения. Такое попустительство может дорого обойтись не только автовладельцам, но и нуждающимся в экстренной помощи. Припаркованные неправильно автомобили очень часто становятся яблоком раздора в конфликтах с мусоровозами. Большие неповоротливые грузовики не могут подъехать к мусорным контейнерам. Порой, чтобы не поцарапать машины, едут по газонам, оставляя некрасивые следы от протекторов шин, что также радражает жильцов.

Важно: контроль за машинами, припаркованными на детских площадках, газонах или у подъездов муниципальная полиция осуществляет только на основании жалоб жильцов. Самостоятельно полиция штрафует автомобили, припаркованные в ненадлежащих местах на проезжей части рижских улиц.

Преступление и наказание

Если машина припаркована в зеленой зоне или препятствует проезду оперативного транспорта − это повод для вызова полиции самоуправления (телефон — 110).

Также можно использовать бесплатную мобильную аппликацию (в устройствах Android — play.google.com, название аппликации «Rīgas pašvaldības policija» в устройствах Apple — itunes.apple.com, название аппликации «Pašvaldības policija»), прислав информацию о нарушении, например, фотографию нарушителя.

Можно обратиться в территориальное управление Рижской муниципальной полиции с заявлением, или позвонить в дежурную часть. Контактную информацию можно найти здесь.

Полиция вправе составить протокол об административном нарушении и выписать штраф.

По правилам Рижской думы № 204 размер штрафов составляет:

от 10 до 350 евро для физических лиц,

от 30 до 750 евро для юридических лиц.

За первое полугодие 2016 года (по 26.06.2016 включительно) муниципальная полиция зафиксировала 21 218 происшествий (в том числе на основании жалоб), связанных с несоблюдением Правил дорожного движения. Из них во дворах – 2561.

Что делать?

1.Оборудовать стоянку

Благоустройство внутренних дворов жилых домов – в руках жильцов. Внутренние дворы находятся в ведении Исполнительных дирекций (обслуживаются домоуправлениями) и частных владельцев. Многие дома имеют достаточно большую прилегающую территорию в совместной собственности владельцев квартир, чтобы сообща принять решение о создании автостоянки. Если организуется стоянка, то будет введен особый порядок: въезд по особым разрешениям или пропускам.

Для этого необходимо:

созвать общее собрание собственников квартир. Они должны принять соответствующее решение путем организации собрания или опроса. Причем, решение должны принять 75% собственников квартир, что оговорено в Законе о жилой собственности. К тому же сейчас решение принять легче, чем годом ранее, когда требовалось согласия абсолютно всех жильцов дома;

желательно пригласить на собрание управляющего домом;

найти специалиста (можно посредством домоуправления), который создаст проект стоянки, если речь не идет об обычном ограничении на въезд, и составит смету, указав необходимые издержки на работу.

Средства на стоянку можно копить постепенно, например, общим решением включив в смету управления дома расходы, раскинутые на 24 месяца. Решение об оборудовании автостоянки должно быть принято большинством голосов владельцев квартир – либо на общем собрании собственников, либо в ходе опроса.

Внимание: самовольным строительством стоянок, без проекта, заниматься нельзя, так как под землей проходят коммуникации (вода, электричество, канализация и пр.), которые можно случайно повредить.

2.Установить дорожные знаки

В свою очередь, если собственники квартир, наоборот, возражают против наплыва автомобилей в своем дворе, то они могут договориться об установке знаков «Стоянка запрещена», «Въезд запрещен» или шлагбаума.

Ограничением дорожного сообщения на рижских улицах занимается Департамент сообщения РД, на подъездных дорогах, стоянках вне магистралей – управляющий территориями. Это касается дворов жилых домов, автостоянок возле магазинов и подъездных дорог. Поэтому, если жильцы хотят установить какой-то знак или шлагбаум, то вопрос нужно решать с домоуправлением (как именно - см. первый пункт) или хозяином земли, где находится двор. Это можно сделать в соответствии с 2-й частью 38-й статьи Закона о дорожном сообщении. И действовать так же как в случае обустройства стоянки. Установку знаков необходимо согласовывать с Latvijas valsts ceļi.

3.Подождать, пока появится 16 городских стоянок

Эти парковки появятся в «карманах» вдоль дорог общего пользования. Почему не во вдорах? Нужно понимать, что земли внутри дворов – частные, они принадлежат частным землевладельцам, или же земля «привязанная» к домам и, таким образом, принадлежащая владельцам квартир в этих домах. Поэтому содержанием и обустройством внутренних кварталов должны заниматься либо владельцы земли, либо владельцы квартир многоэтажных домов.

Рижская дума не вправе организовывать стоянки внутри дворов, но может это сделать на городских улицах. Этим летом на рижских улицах появится 16 автостоянок. Рижская дума построит автостоянки в пределах красной линии микрорайонных улиц. Стоянки будут оборудованы на улицах Малиенас, Лиелвардес, Хипократа, Илукстес, Улброкас, Рушону, Валдекю, Эбельмуйжас, Золитудес, Даммес и на бульваре Анниньмуйжас.