Сниженную ставку НДС на медикаменты не отменят

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Вопрос об отмене сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты рассматриваться дальше не будет, а для финансирования здравоохранения будет найдено другое решение. Об этом сегодня после заседания коалиционного совета журналистам сообщил премьер-министр Марис Кучинскис.

Отменить сниженную ставку НДС на медикаменты предложила Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД). Рассмотрев это предложение, Министерство здравоохранения заключило, что поддерживать его не следует.

Таким образом,

поиски решений по финансированию здравоохранения продолжатся, и планируется в ближайшие недели прийти к соглашению.

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«Для решения этого вопроса составлен график - на этой неделе он будет рассмотрен в рабочей группе по управлению налоговой реформой, на следующей - в правящей коалиции и на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству», - сообщил Кучинскис.

Как сообщалось, Минфин вместе с Минздравом в ближайшие недели проанализирует предложение ЛКРД, но предварительные расчеты свидетельствуют о том, что отмена сниженной ставки на медикаменты обеспечит здравоохранению дополнительно 83 млн евро.

Советник министра финансов Юрий Спиридонов сообщил, что Минфин обратился за информацией в Службу государственных доходов и пришел к выводу, что выгоду от сниженной ставки НДС в основном получают только компании по торговле медикаментами.

Спиридонов заверил, что отмена сниженного НДС не повлияет на конечную цену лекарств. «Для того чтобы цены лекарств не росли, мы изменим политику наценок в аптеках, которые регулируются специальными правилами Кабинета министров», - сказал представитель Минфина.

Министр здравоохранения Анда Чакша предпочла бы получить дополнительные средства для отрасли из средств, выделяемых в бюджете на новые политические инициативы, а не в результате повышения налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты. Сегодня в интервью телеканалу LNT Чакша воздержалась от детальной оценки этого предложения, сославшись на необходимость сначала основательно его проанализировать, особенно его влияние на конечную цену медикаментов.

Владельцы аптек и фармацевты считают предложение повысить ставку НДС на лекарства с 12% до 21% непродуманным. Эта ставка и сейчас - самая высокая в странах Балтии. В Эстонии она составляет 9%, в Литве - 5%.

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