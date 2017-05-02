Евро, доллары и рубли: куда исчезают монеты из рижских фонтанов?

В последние годы в Рижские фонтаны попадает значительно меньшее количество монет, чем раньше, поэтому обычно, оставленные на удачу деньги становятся отходами.

Тем не менее, если Рижская дума (РД) захочет воспользоваться этими деньгами, ей придется заплатить налог, поясняет Служба государственных доходов (VID).

Служба указывает - если оставленные в фонтане деньги, выбрасываются на отходы, их можно не считать, в то время как, если самоуправление или предприятие захочет что-либо приобрести на эти деньги, их нужно указать в бухгалтерском учете и заплатить налог на прибыль - 15%.

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"Если же принято решение, что собранная сумма является достаточной, для уборочных работ или реконструкции ландшафта, тогда, конечно, эти деньги будут подсчитаны, зафиксированы в общую прибыль компании и тогда, тратя их на облагораживание фонтана, соответствеено это появится в бухгалтерии предприятия при доходах и потом при расходах» комментирует представитель VID Эвита Тейце- Мамая.

Директор Департамента жилья и окружающей среды РД Анатолий Алексеенко поясняет, что когда фонтаны чистят, все деньги собираются в отделенную коробочку. «Но я скажу так - уже второй год нет смысла этим заниматься, так как по весу это всего 200-300 грамм. Можно понять, что это один или два евро, ценности особой нет. Если хотим, держим в коробке, но большая часть выбрасывается вместе с грязью".

Раньше в фонтаны бросали латы, доллары и евро, а теперь евро центы, рубли и грузинские лары. Большую часть денег забирают бездомные, которые делают это при помощи специальных палок с магнитом на конце.

В целом в Риге 13 фонтанов, на содержание которых уходит примерно 8500 евро в месяц.















































Aizvērt В Риге начали работать первые фонтаны Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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