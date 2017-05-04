Праздник в Риге завершился Международными соревнованиями фейерверков

Мероприятие прошло на Набережной 11 ноябр в 22:00. В пиротехническом мастерстве соревновались команды из Финляндии, Великобритании и Мексики. В конце соревнований праздничный салют устроили и местные мастера.

Международные соревнования в мастерстве фейерверков прошли уже в 12-ый раз.

Зрители смогли оценить выступления всех команд и проголосовать за понравившиеся работы. Победитель будет определяться по сумме баллов жюри и зрителей. Будет награждена также и та команда, которая наберет больше всего зрительских симпатий.

Реклама

Еще по этой теме