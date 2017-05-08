Работа школьникам в Риге: регистрация начнется уже на этой неделе

Уже несколько лет подряд Государственное агентство занятости в сотрудничестве с предпринимателями, государственными и муниципальными учреждениями предлагают возможность летнего трудоустройства школьникам в возрасте от 15 до 21 года.

В этом году регистрация школьников будет постепенной, в зависимости от региона. Проживающие в Рижском регионе (Рига, Юрмала, Лимбажи, Сигулда, Тукумс) могут подать заявку с 15:00 часов 12 мая. Заявку следует подавать в электронном формате – на сайте www.nva.gov.lv, в разделе «Elektroniskie pakalpojumi».

Для регистрации необходим удостоверяющий личность документ (паспорт или ID-карта). Во время регистрации следует указать край или город, в котором школьник хочет работать, например, в Риге или в Стопиньском крае. По этой ссылке доступна таблица краев и городов, где школьники могут поработать летом. Рижская дума также принимает участие в программе, предлагая работу в своих структурных подразделениях.

Реклама

Что предлагает Рижское самоуправление?

Рижский центр социальной опеки «Гайльэзерс» приглашает на работу сопровождающих лиц (30 мест), в Рижском зоопарке требуется 33 человека на сельскохозяйственные работы и один подсобник, в исполнительной дирекции Зиемельского предместья ждут 44 разнорабочих и трех помощников садовников. В Департаменте собственности Рижской думы

на лето открыто 90 вакансий ассистента и 15 вакансий архивариуса.

Еще 30 школьникам самоуправление предлагает должность мастера по уборке. В Восточной исполнительной дирекции есть должность разнорабочего, а предприятию Rīgas siltums требуется 5 секретарей делопроизводства и три подсобника. Также работу предлагает Рижская социальная служба – в общей сложности 35 вакансий.

В исполнительной дирекции Пардаугавы есть 30 вакансий подсобников, а еще шесть вакансий готова предоставить комиссия Рижского самоуправления по приватизации.

Стоит отметить, что ряд вакансий доступен по предварительной договоренности с работодателем.

Госагентство занятости отмечает, что спрос превышает предложение, поэтому регистрация еще не означает, что ребенок получит рабочее место. Тех, кого работодатель посчитает наиболее подходящим кандидатом для работы, пригласят на отбор, куда следует взять свои документы и CV. О времени собеседования сообщат отдельно.

Если школьник уже заранее договорился с работодателем, то работодатель должен обратиться в Госагентство, которое ему выдаст распоряжение о приеме на работу.

Сколько можно заработать?

Школьник, который заключил с работодателем договор, получит:

зарплату, размер которой не ниже минимального, установленного государством – 380 евро;

помощь руководителя, который может поддерживать группу не более чем из 10 школьников;

страхование от несчастных случаев;

оплаченную обязательную проверку здоровья (если это предусмотрено нормативными актами), но на сумму не более 28,46 евро.

Следует отметить, что школьникам в возрасте до 18, при получении распоряжения о работе в Госагентстве занятости, необходимо предъявить справку от врача о медосмотре, которая затем передается работодателю.

Сколько часов длится рабочий день школьника?

Школьники в возрасте от 15 до 18 лет могут работать не более семи часов в день и не более 35 часов в неделю, школьники с 18 до 20 лет (включительно) – не более восьми часов в день и не более 40 часов в неделю.

Служба госдоходов напоминает о налоговых льготах

СГД напоминает, что один из родителей имеет право на сохранение налоговых льгот на ребенка, который находится в возрасте до 19 лет и обучается в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении, если он будет работать во время летних каникул (с 1 июня по 31 августа).

Служба госдоходов напоминает об условиях, при которых льгота сохраняется.

Что касается ребенка в возрасте до 19 лет, который работает только во время летних каникул, то родители не должны вычеркивать его из налоговой книжки как иждивенца, и это не происходит автоматически. Родитель сохраняет льготу в размере 175 евро за иждивенца. К школьнику во время работы летом применяется необлагаемый минимум в размере 60 евро, за исключением случаев, если ребенок работает у того, кто платит налоги как микропредприятие.

В свою очередь родителям, чьи дети (до 19 лет) параллельно учебе работают во время учебного года, следует знать, что ребенок автоматически перестает быть иждивенцем в тот момент, когда начинает работать. Если же школьник прекратил трудовые отношения, родители должны его снова внести в систему как своего иждивенца.