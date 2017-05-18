Сейм постановил: Кадастровая стоимость заморожена еще на два года

 

Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Сейм сегодня в окончательном чтении принял предложенные Министерством юстиции поправки к закону о государственном кадастре недвижимости, предусматривающие замораживание кадастровой стоимости еще на два года.

Депутаты поддержали предложение, предусматривающие применение 30%-ного снижения кадастровой стоимости про расчете прогнозируемой стоимости на 2018 и 2019 годы на землю с целью использования «жилая застройка» и с отягощением «памятник культуры».

Как пояснил руководитель юридической комиссии Сейма Гайдис Берзиньш, такое снижение кадастровой стоимости будет относиться, например, к многоквартирным домам или домам в центре Риги, в Межапарке, в отдельных районах Пардаугавы.

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Как ранее пояснили в Минюсте, утвержденная 23 декабря 2014 года база кадастровой стоимости, которая действовала в 2016 и 2017 годах, будет применима и к расчетам кадастровой стоимости в 2018 и 2019 годах. Предусмотрены исключения - для зданий, впервые сданных в эксплуатацию после 2000 года и сельских земель на охраняемых природных территориях.


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