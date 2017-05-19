В субботу жара продолжится; предупреждают о пожароопасности

В пятницу во второй половине дня на большей части территории Латвии воздух прогрелся до +23..+27 градусов, такая же температура сохранится и субботу, хотя облачность увеличится.

В субботу ожидается частично облачная погода, больше облаков будет в юго-восточных районах, а больше солнца - на побережье. Во второй половине дня местами в Восточной Латвии возможен кратковременный дождь и гроза, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть слабый ветер, днем - умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +9..+16 градусов, днем потеплеет до +23..+27 градусов, но на побережье не будет теплее +18..+22 градусов.

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В Риге в субботу ожидается частично облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня - умеренный северный ветер. Температура воздуха в центре города опустится до +16 градусов, а днем повысится до +25 градусов, у моря воздух прогреется всего до +21 градуса.

Пожароопасность в лесах достигла высокого уровня

С продолжением сухой погоды и наступлением жары местами пожароопасность в лесах Латвии достигла высокого уровня, а в ближайшие дни она станет высокой уже на большей части территории страны, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу в южной части Видземе и на крайнем юго-западе страны пожароопасность достигнет четвертого класса из пяти.

В воскресенье и в начале следующей недели четвертый класс распространится уже на большую часть территории страны.