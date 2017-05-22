В Латвии в расчете на одного жителя выбрасывается 113 кг продуктов в год

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Европейском союзе ежегодно пропадает 88 млн тонн продуктов питания, а индустрия переработки отходов производит 170 млн тонн углекислого газа и потребляет 261 млн тонн энергоресурсов.

Такие данные по итогам 2016 года приводит комитет Европейского парламента по вопросам окружающей среды, здравоохранения и продовольственной безопасности. В Латвии в расчете на одного жителя страны в течение года в отходы выбрасывается по крайней мере 113 килограммов продуктов питания, при этом 38% из них выбрасывают домашние хозяйства.

Европарламент поставил цель сократить пищевые отходы к 2025 году по сравнению с 2014 годом на 30%, а к 2030 году - на 50%. На сколько необходимо будет сократить эти отходы Латвии, пока неизвестно, потому что вопрос еще обсуждается на уровне Европейской комиссии.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 38990 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR

reklama.vesti.lv

Новая фотозагадка: Вы видите стену или реку? Hi-Tech

Новая фотозагадка: Вы видите стену или реку?

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне Wo&Men

Умилительное видео: Когда дождался того самого момента в песне

Шепелев намерен обжаловать приговор суда по делу «Русфонда» Showbiz

Шепелев намерен обжаловать приговор суда по делу «Русфонда»

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо Wo&Men

Найдено простое средство для пробуждения «уснувшего» либидо

Как солнечно! Летний образ этой звезды стоит взять на заметку Wo&Men

Как солнечно! Летний образ этой звезды стоит взять на заметку

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
KLIENTU KONSULTANTU /-I
KLIENTU KONSULTANTU /-I
BIROJA ADMINISTRATORU/-I
BIROJA ADMINISTRATORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 