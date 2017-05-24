В случае войны экономика Латвии может продержаться две недели

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В случае войны экономика Латвии может продержаться по крайней мере две недели, свидетельствуют расчеты Министерства экономики.

В течение такого срока народное хозяйство может полноценно функционировать, если государство окажется в полной изоляции в условиях военных действий. При этом государство будет нуждаться в полном содействии со стороны коммерсантов. Система военной и гражданской обороны предусматривает мобилизацию и частных, и юридических лиц, и принцип добровольности в таких условиях не работает.

Возможность того, что с началом войны можно будет просто спрятаться или сбежать из Латвии, как в соответствии с опросами последних лет думают около 40% жителей страны, исключена.

После начала военных действий на Украине законодатели внесли в нормативные акты ряд поправок, которые в случае военного вторжения запрещают не сопротивляться и усиливают ответственность каждого гражданина за судьбу государства. В том числе в случае войны большая роль отводится предпринимателям, потому что пока одни воюют, другие должны их кормить - и в прямом, и в переносном смысле.

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