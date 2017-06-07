Информационные издания самоуправлений не попадут под закон о СМИ

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала предложение не распространять закон о прессе и других СМИ на информационные издания самоуправлений.

Действующий закон не распространяется только на инструкции, нормативные акты, периодические бюллетени судов и арбитражных практик и на материалы, издаваемые учебными и научными учреждениями.

Предложение не распространять закон о прессе и других СМИ на бесплатные информационные издания самоуправлений подал депутат от «Единства» Виктор Валайнис, являющийся также исполнительным директором Латвийской ассоциации больших городов.

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Комиссия решила также исключить из закона норму о том, что СМИ не несут ответственность за распространение недостоверных сведений, если они содержат официальные сообщения информационных агентств.

Теперь Сейм рассмотрит поправки к закону о прессе и других СМИ в окончательном чтении.