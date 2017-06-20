Рижанка после купания в столичном озере: Посмотрите, что случилось с моим ребенком!

Рижанка выложила в соцсети фото своего ребенка, который «подцепил» в рижском озере непонятную инфекцию.

«Мамочки, не купайте детей в озере на Сказке в Межциемсе (вероятно, автор подразумевала так называемое озеро в Сказочном городке на границе Юглы и Межциемса - прим. ред.). Такое тело не только у моего ребенка, но и других детей. В аптеке мне сказали, что шквал людей бежит к ним за лекарствами», - подписала она фотографию. По словам автора, ребенок весь покрылся сыпью.

Фото: Facebook

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Комментаторы восприняли новость по-разному. "Нашли где купать, озеро стоячее, грязное, туда постоянно скидывают мусор! - утверждают одни. Другие делятся опытом, что всю жизнь здесь купались и ничего подобного не происходило.