Работа на лето: школьницам предлагают «разводить» иностранцев в баре

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

С наступлением лета на различных порталах объявлений появляются предложения по работе, предназначенные школьникам. Так, на собеседование отправилась зрительница передачи Bez Tabu, которая уверенна, что за подобными объявлениями кроется нечто совсем другое.

«Когда пришла на место, мне сразу показалось странным, что в течение долгого разговора, мне никто так и не объяснил мои обязанности. Единственное, дали меню, для ознакомления» - так свою историю начинает ученица 12-го класса, которая убедилась в том, что предложения по работе в ночных клубах Старой Риги стоит обходить стороной. Спустя какое-то время, девушка поняла, что ей предлагают довольно специфический способ заработка - консуммацию.

«Спустя некоторое время мне стало понятно, что конкретно мне нужно делать. Такие девушки зарабатывают на том, что знакомятся с клиентами, в основном с иностранцами. Если он покупает ей напиток в баре, девушка получает 30% от его суммы. Стоит добавить, что напитки в этом баре стоят дорого».

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Консуммация - это такая «услуга», когда девушка в баре или любом другом месте «разводит» клиента на покупку дорогих напитков. Цены на напитки достаточно высокие — бокал шампанского может стоить сотни долларов. Девушке достается определенный процент от стоимости напитка. Оказывает ли девушка клиенту еще какие-либо услуги, и является ли это ее обязанностью или же свободным выбором, и кто получает деньги за подобные услуги, как правило, договариваются обе стороны - работодатель и консумматорша.

Представители Рижской Муниципальной полиции передаче Bez Tabu пояснили, что есть два типа таких услуг. Есть и такие, когда изначально две стороны знают все правила игры, когда иностранцу назначается такой проводник и происходит открытая консуммация. В таком случае никаких нарушений нет.

«Если же мы говорим о скрытой консуммации, когда человек приходит в развлекательное заведение и там с ним начинает работать тайный консумматор, или, например, его (туриста) на улице ловит двушка или парень и приглашает в какой-либо бар под видом клиентов, тогда могут быть нарушения» - говорит представитель Рижской Муниципальной полиции Том Садовскис.



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