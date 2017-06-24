Жизнь после Лиго: 10 идей, как провести оставшиеся выходные

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Rich Brooks

Шум громких гуляний стих, город опустел и жители постепенно возвращаются домой. Но впереди еще два выходных, которые хочется провести с пользой, не жалея о бесцельно потраченных днях. В качестве подсказки, Русский TVNET предлагает вам несколько вариантов интересного досуга.

Отправиться в поход или на пикник

Беспроигрышный вариант приятного отдыха в солнечный июньский день (надеемся, что он все-таки будет солнечным). Можно совершить небольшой поход в лес или не тратить силы и отправиться в ближайший парк на пикник. В Риге есть несколько специально оборудованных для этого мест, например, берег Кишэзерса, места у озер Бабелите и Дамбьяпурва, Булльупе и Вакарбулли, у озера Дамбьяпурва, и «Кепка Ушакова». Возьмите с собой бадминтон, футбольный или волейбольный мяч, много вкусностей, настольные игры и парочку друзей.

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ЧИТАЙ НА TVNET: Где пожарить шашлык, если на Лиго вы остались в городе

Расслабиться в бане

Чтобы отдохнуть от обильного переедания во время празднования Лиго, отправляйтесь в баню. Можно устроить девичник/мальчишник или спокойно попариться вдвоем. Травяной чай, легкий массаж и тишина пойдут на пользу и телу, и душе.

Отдохнуть в аквапарке

Если баня не по душе, а водных процедур все-таки хочется, то смело отправляйтесь в аквапарк. Это место отлично подойдет как любителям активного отдыха, так и желающим провести время более спокойно. Учтите, что в праздничные дни время работы аквапарка может измениться.

Навестить «четвероногих» и «крылатых» в зоопарке

Какое же лето без прогулки по рижскому зоосаду? Здесь постоянно что-то меняется, строится, обновляется. К тому же именно летом появляется на свет большинство детёнышей. Если Вы целый год не были в зоопарке – обязательно приходите! Вы непременно увидите что-то новое! Не забывайте, что с 11.30 до 14.15 можно наблюдать публичное кормление ряда видов животных.

День в Рижском зоопарке

Фото: День в Рижском зоопарке0

Прокатиться на ретро-трамвае

Отличный способ посмотреть на город с менее привычного ракурса. C мая по сентябрь каждую субботу, воскресенье и праздничный день ретро-трамвай будет курсирует по маршруту от ул. Аусекля через кольцо на улице Радио в Межапарк и обратно. Ну, а самые отчаянные могут попробовать арендовать трамвайчик, ходят слухи, что такая возможность существует.

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Развеется на прогулочном кораблике

Часовая прогулка по Даугаве - это то, что быстро приведет вас в себя, после затяжной гулянки. Здесь вам гарантирован изумительный вид на Старую Ригу, освежающие напитки, свежий воздух, шум воды и душевное спокойствие.

Почувствовать лето в ботаническом саду

Ботанический сад — это всегда прекрасный вариант для выходных, ведь там есть свежий воздух и возможность отдохнуть эмоционально и физически. Если в эти выходные Вы посетите это место, то обязательно проникнитесь атмосферой лета, которого жителям Латвии всегда так не хватает. Учтите, что в субботу (24 июня) Ботанический сад Латвийского университета, в связи с праздником Лиго, будет закрыт. Зато в воскресенье вы можете смело отправиться туда всей семьей.

В Ботаническом саду Латвийского университета расцвели рододендроны

Фото: В Ботаническом саду Латвийского университета расцвели рододендроны0

Прокатиться на велосипеде

После крупного количества съеденного шашлыка и выпитого пива, грех не провести оставшиеся выходные дни как-нибудь активно. Можно, например, покататься на велосипеде по городу или за его пределами. Для тех, кто так и не обзавелся двухколесным транспортным средством, всегда есть возможность взять его на прокат. Составьте маршрут, рассчитывая на свои силы и крутите педали, крутите...

Ознакомиться с новинками кино

Выбираем подходящий семейный фильм или делимся на «команды» по интересам. Всегда можно найти возможность отправить детей на мультфильм, а самим посмотреть хорошую комедию, а потом за чашкой чая поделиться впечатлениями.

«Проверить себя» в парке препятствий

Если праздник Лиго прошел у вас более спокойной атмосфере, а душа неприменимо требует какого-нибудь экстрима, отправляйтесь в Сигулду в парк Tarzāns. Это крупнейший в Балтии парк приключений под открытым небом, где имеется более ста различных препятствий разной степени сложности, в том числе самые экстремальные расположены на высоте 20 метров над землей. Также вы можете съездить в парк «Mežakaķis», который расположен в Межапарке на берегу Кишэзерса.

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